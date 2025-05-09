快訊

新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南心疼發聲

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

聽新聞
0:00 / 0:00

石虎門票限量20萬張開賣 台北動物園直呼「可愛到瘋掉」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園今天開賣3款「石虎門票」，限量20萬張，預估3個月會賣完。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園今天開賣3款「石虎門票」，限量20萬張，預估3個月會賣完。圖／台北市立動物園提供

母親節周末登場，台北市立動物園邀請大小朋友5月10日、11日來和動物媽媽們一起過節，今天也宣布3款「石虎門票」正式開賣，園方直呼「可愛到瘋掉」，限量20萬張，預估3個月就會賣完。

動物園石虎媽「春捲」今年首度與雄性石虎「呆頭鵝」配對，3月22日平安誕下2隻活力滿滿的雌性石虎寶寶，園方前天邀請大家為2隻小石虎命名，活動將至明天晚上11時59分。

園方表示，今天開賣的「石虎門票」超級可愛，限量20萬張，預估3個月賣完，大力推薦民眾必須買實體票入園。

動物園兩天母親節系列活動，「動物媽媽買菜囉」共有4場次，每場限額20名。上午11時為熱帶雨林區內木棧道旁的紅毛猩猩「香妞」母女活動場，下午3時是熱帶雨林館旁馬來貘「貘莉」母子活動場，保育員會為紅毛猩猩、馬來貘媽媽提供上午茶和下午茶。

至於「無尾熊愛媽香香包-動物園專屬無尾熊香氛包DIY製作」，兩天共4場次，下午1時、2時在主軸步道旁綠手指教室，每場次20名、每人250元，參與者將在無尾熊造型香包放進桉樹葉，寫一封卡片滴上桉樹精油，可送給媽媽一份香香的禮物。

台北市立動物園的馬來貘「貘莉」和「莉姆路」母子潛在水裡，園方邀大家母親節周末來陪牠們喝下午茶。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園的馬來貘「貘莉」和「莉姆路」母子潛在水裡，園方邀大家母親節周末來陪牠們喝下午茶。圖／台北市立動物園提供

動物園 石虎

延伸閱讀

母親節假期聚餐出遊多 國道易壅塞路段報你知

台北市立動物園徵石虎雙胞胎名字 目前第一名：野獸&仙貝

彰縣府提石虎保育自治條例送審 「內容不足」議員籲全面修正

台中非法集團賣狗肉、石虎 農業部：絕不姑息

相關新聞

石虎門票限量20萬張開賣 台北動物園直呼「可愛到瘋掉」

母親節周末登場，台北市立動物園邀請大小朋友5月10日、11日來和動物媽媽們一起過節，今天也宣布3款「石虎門票」正式開賣，...

追蹤2年 黑熊「力鹿克」活動範圍曝

林保署花蓮分署2年前野放台灣黑熊「力鹿克（布農語力量之意）」，衛星發報頸圈日前自動脫落，本月5日在台東海端鄉新武部落後山...

劇毒「僧帽水母」 出現新竹新月沙灣

新竹縣竹北市新月沙灣是親子戲水的熱門景點，新竹市水上救生協會日前在沙灘上發現有劇毒的「僧帽水母」，發文提醒民眾提高警覺。...

獨／南庄鄉風美區台灣黑熊現蹤？ 林保署架相機監測釐清

苗栗縣南庄鄉風美地區昨天傳出目擊疑似台灣黑熊，農業部林業及自然保育署慎重其事，今天派員重回現場勘查，並未發現黑熊活動跡象...

男同事「挺超巨孕肚上班」嚇壞所有人！揭開謎底全笑翻：人類醫學奇蹟

一名男子在座位上辦公，但他卻挺著「八個月大的孕肚」，不少同事都看傻眼，結果下秒揭開真相竟然是公司的貓咪喜歡跳進該名男員工的衣服內取暖撒嬌，讓不少網友笑翻表示「原來是科學奇蹟」。

看門狗變接待員！自來熟阿金「超愛送貨員狂討摸」 網友全融化飼主好崩潰

有史以來最失敗的看門狗？國外一名飼主家中養了名叫「法蘭克」（Frank）的黃金獵犬，本來以為牠能勝任護衛犬的工作，沒想到監視器卻拍到牠來者不拒，對每個陌生人都超級熱情搖著尾巴，甚至還會乖乖聽口令坐下，讓飼主超崩潰表示「這就是為什麼阿金不能當護衛犬的原因！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。