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石虎門票限量20萬張開賣 台北動物園直呼「可愛到瘋掉」
母親節周末登場，台北市立動物園邀請大小朋友5月10日、11日來和動物媽媽們一起過節，今天也宣布3款「石虎門票」正式開賣，園方直呼「可愛到瘋掉」，限量20萬張，預估3個月就會賣完。
動物園石虎媽「春捲」今年首度與雄性石虎「呆頭鵝」配對，3月22日平安誕下2隻活力滿滿的雌性石虎寶寶，園方前天邀請大家為2隻小石虎命名，活動將至明天晚上11時59分。
園方表示，今天開賣的「石虎門票」超級可愛，限量20萬張，預估3個月賣完，大力推薦民眾必須買實體票入園。
動物園兩天母親節系列活動，「動物媽媽買菜囉」共有4場次，每場限額20名。上午11時為熱帶雨林區內木棧道旁的紅毛猩猩「香妞」母女活動場，下午3時是熱帶雨林館旁馬來貘「貘莉」母子活動場，保育員會為紅毛猩猩、馬來貘媽媽提供上午茶和下午茶。
至於「無尾熊愛媽香香包-動物園專屬無尾熊香氛包DIY製作」，兩天共4場次，下午1時、2時在主軸步道旁綠手指教室，每場次20名、每人250元，參與者將在無尾熊造型香包放進桉樹葉，寫一封卡片滴上桉樹精油，可送給媽媽一份香香的禮物。
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