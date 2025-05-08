獨／南庄鄉風美區台灣黑熊現蹤？ 林保署架相機監測釐清
苗栗縣南庄鄉風美地區昨天傳出目擊疑似台灣黑熊，農業部林業及自然保育署慎重其事，今天派員重回現場勘查，並未發現黑熊活動跡象，初步研判應是山豬，架設紅外線自動相機監測釐清。
南庄鄉山區正值桂竹筍盛產期，3名居民昨天上午8點多到風美地區水源地採竹筍，目睹1隻黑色野生動物啃食桂竹筍，嚇得丟下籃子逃離，事後部落傳出疑似戴有頸圈的黑熊目擊事件，林保署新竹分署相當慎重，大湖工作站人員今天會同委辦當地巡護團體，及目擊者一起重回現場勘查。
新竹分署指出，現場勘查沒有發現黑熊爪痕等活動跡象，目擊者表示工作時發現1隻黑色動物，但無法確認是否為黑熊，分署針對黑熊潛在分布區域持續監測，近日且從來沒有南庄地區目擊或影像資料。
此外，目前僅有林保署台中分署1隻研究追蹤黑熊個體，GPS衛星定位顯示，仍在大雪山區活動，但為慎重起見，今天拜會部落族人，說明人、熊相遇的安全處置，包含熊鈴、防熊噴霧罐，並在目擊地點架設相機監測釐清。
新竹分署初步研判昨天目擊事件，應是遭遇到大山豬，提醒民眾如果在野外碰到山豬，一定要保持冷靜，應變避免刺激山豬，不要尖叫或揮舞手臂，或是對視太久，山豬可能會當成威脅或挑釁，而引起攻擊，此外，不要靠近幼豬，母豬天性會主動攻擊保護幼崽。
山豬奔跑速度很快，最好慢慢後退，不要轉身奔跑，盡量找障礙物，增加安全距離，萬一被攻擊，山豬多以低頭衝撞、撕咬為主，側身較容易躲避，可用背包、外套等物品阻擋，保護頸部、腹部等要害部位。
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