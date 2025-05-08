劇毒「僧帽水母」現蹤新竹新月沙灣 市公所呼籲勿觸碰

新竹縣竹北市新月沙灣是親子戲水的熱門景點，不過竹北市公所近日提醒，沙灘上出現劇毒生物「僧帽水母」，民眾若發現外型像透明塑膠袋，顏色呈粉紅、綠、藍或紫色的物體，務必保持距離、切勿觸碰。

新竹市水上救生協會日前在新月沙灣進行船艇訓練時，有教練在沙灘上發現有劇毒的「僧帽水母」，並在臉書社團「竹北大小事」發文，提醒戲水民眾提高警覺，該種水母含有劇毒，觸碰恐造成劇烈刺痛與紅色鞭痕，嚴重甚至可能引發過敏反應、影響心肺功能。

竹北市公所表示，新月沙灣除了擁有遼闊的沙灘之外，也是欣賞落日夕陽的絕佳去處。不過近日有民眾在沙灘上發現「僧帽水母」的蹤跡，因僧帽水母有劇毒，如果誤觸會造成劇痛，傷口會有紅色鞭痕，毒素也有可能引發過敏反應干擾心肺功能。