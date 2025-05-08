追蹤2年成最久紀錄！台灣黑熊「力鹿克」活動範圍達250平方公里

林業及自然保育署花蓮分署2年前野放台灣黑熊「力鹿克」，透過衛星發報頸圈追蹤，頸圈日前依計畫自動脫落，完成追蹤任務，成為花蓮分署追蹤最久的個體，長期定位顯示，「力鹿克」活動範圍約250平方公里，核心活動範圍42.1公里，約10萬個籃球場大，為黑熊移動能力、範圍等研究提供重要資料。

花蓮分署2年前的5月2日接獲花蓮卓溪部落族人通報，在海拔約337公尺苦茶園發現黑熊受困套索，救援發現是隻大公熊，並送往野灣動物醫院照護月餘，同年6月12日野放，「力鹿克（Lizuk）」是布農語力量的意思，希望牠如滿弓蓄勢待發的黑熊，回歸山林。

花蓮分署透過「力鹿克」頸圈上的衛星發報器掌握牠的行蹤，發現野放後的前9個月，牠多在花蓮、台東縣界以南、新武呂溪以北的天然林區活動，隔年3月24日第一次跨越新武呂溪及南橫公路，便穩定在新武呂溪以南、紅石林道以北一帶活動。

衛星資料顯示， 「力鹿克」主要在海拔500到1500公尺間的中低海拔山區活動，動範圍廣達250平方公里，核心活動區為42.1平方公里，約10萬個籃球場大小；牠經常在淺山地區的原住民保留地周邊活動，也多次靠近部落，但2年來都沒有出現滋擾的行為。

長達近2年的追蹤時間，曾發生好幾周頸圈沒有回傳訊號的情形，花蓮分署還派員徒步上山搜尋，確認牠活動正常，只是因地形遮蔽訊號無法送出，虛驚一場。

考量頸圈電力，花蓮分署設定今年4月30日讓頸圈自動脫落，也依計畫完成，花蓮分署接獲訊息，本月5日派人查看，在台東新武路落後山一處林相豐富，有青剛櫟及太魯閣櫟等黑熊食源的次生林，找到完整頸圈，認定「力鹿克」已經成功脫下頸圈，是花蓮分署救傷野放後追蹤最久的黑熊。