聽新聞
0:00 / 0:00
醜到爆紅！陸合肥動物園方臉猴神似美國政治人物 保育員：其實是猴界美人
近日，合肥野生動物園的黑帽懸猴因長相醜萌意外爆紅，許多遊客慕名前來一睹牠們的風采，成為合肥野生動物園的新明星。
據了解，其中最紅的一隻黑帽懸猴叫做大壯，也有網友認為牠神似美國副總統萬斯（JD Vance）。它長了一張「國字臉」．懵懵的表情看著「不太聰明的樣子」吸引了最多遊客圍觀。大陸保育員張春雪表示，黑帽懸猴看著雖醜，相比於其他猴類卻更加聰明，還是猴界「美人」。
張春雪說道，因為猴子臉方頭方，所以大家又叫牠「方臉猴」。黑帽懸猴全身烏黑，有著長著一張方方正正的「國字臉」，時不時眨著一雙圓溜溜的大眼睛，醜萌可愛。
張春雪透露，合肥野生動物園目前一共有4隻黑帽懸猴，分別是2隻雄性，分別叫大壯、弟弟、1隻雌性叫小美，還有1隻小猴寶暫無姓名。「最近爆紅的黑帽懸猴就是大壯，來自杭州動物園，已經在合肥住10年了。」
張春雪介紹「大壯吃得比較多，體型也相對更大。」，對於黑帽懸猴來說，臉愈方，體型愈大，就愈「美」，家庭地位也愈高，所以「大壯可是黑帽懸猴界的美人」。
張春雪介紹，黑帽懸猴屬於卷尾猴科，相比於其他猴類更加聰明，因為有著靈活的尾巴，可以幫助牠將自己懸掛於樹枝上，從而解放雙手用於取食或者做其他事，甚至會用石頭砸核桃。「是為數不多的會使用工具的猴」。
「目前我們園已經成功繁育出一隻小猴寶，就是大壯和小美的孩子。」張春雪笑言，大壯不僅不傻，還很「護短」，「大壯是寵妻、寵娃狂魔，雖然經常會和弟弟玩耍，偶爾還會摸摸弟弟的頭，但是卻堅決不允許牠靠近小美母子。」
網友觀點：
長得很像萬斯。
好醜真的醜出天際了。
這什麼品種，穿越來的嗎?
見過醜的沒見過這麼醜的。
延伸閱讀：
猴子闖入酒店房間搗亂場面嚇人！因人妻漏做1事 酒店這樣處理獲讚
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言