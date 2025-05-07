台灣黑熊誤觸陷阱救治7個月野放 籠門開一溜煙奔向山林

一隻台灣黑熊去年10月9日因誤觸陷阱受困，被屏東縣霧台鄉大武社區發展協會巡守隊發現，送至屏東科技大學急救與照養後逐漸復原，並由當地部落命名為Tawmele（達默樂）。今日在族人祈禱祝福下，Tawmele野放重返山林。

Tawmele是一隻台灣黑熊亞成體母熊，去年10月9日在霧台鄉大武誤觸陷阱受困，被巡守隊發現後送往屏科大救養，逐漸復原後今年2月送往台東龍泉野放訓練場，進行野放訓練及行為觀察，並由野灣協會負責評估健康狀況、坡度行走與覓食表現等。

母熊以大武部落魯凱族發現者的家族名Tawmele命名，農業部林業及自然保育署屏東分署舉行兩次專家會議進行野放評估，第二次會議時其體重已增至37.1公斤，復原良好、明顯對人有趨避反應，與部落討論後，認為其具備獨立生活能力，決定汛期前於舊大武部落周邊野放。

今日清晨進行野放，由霧台鄉長巴正義進行禱告，大武村耆老柯得寶也以族語告訴山神，希望Tawmele野放順利，並在祂照護下可快樂地生活。當籠子打開時，Tawmele立即一溜煙向森林奔去，現場所有人員都為牠能重返山林感到高興，並默默獻上祝福，未來能在森林裡悠遊自在生活。

屏東分署表示，Tawmele已配戴衛星發報器，以利其後續追蹤與應變。此外分署也在部落周邊設置電子圍籬進行監控，若黑熊接近部落周邊區域，將視情況與部落合作進行警戒或驅離。分署也將持續與部落合作辦理應變訓練，協助居民熟悉人熊遭遇的應對原則，減少部落族人疑慮並強化安全。

大武社區前年起即配合推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，協助棲地巡守，辦理改良式獵具換發與衝突預防知識宣導，提升社區黑熊保育行動的認同與參與度，維護黑熊棲地環境，促進人與野生動物的和平共存。