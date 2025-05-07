快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

台灣黑熊誤觸陷阱救治7個月野放 籠門開一溜煙奔向山林

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台灣黑熊Tawmele今日進行野放，在族人的祈禱祝福下，順利重返山林。圖／林保署屏東分署提供
台灣黑熊Tawmele今日進行野放，在族人的祈禱祝福下，順利重返山林。圖／林保署屏東分署提供

一隻台灣黑熊去年10月9日因誤觸陷阱受困，被屏東縣霧台鄉大武社區發展協會巡守隊發現，送至屏東科技大學急救與照養後逐漸復原，並由當地部落命名為Tawmele（達默樂）。今日在族人祈禱祝福下，Tawmele野放重返山林。

Tawmele是一隻台灣黑熊亞成體母熊，去年10月9日在霧台鄉大武誤觸陷阱受困，被巡守隊發現後送往屏科大救養，逐漸復原後今年2月送往台東龍泉野放訓練場，進行野放訓練及行為觀察，並由野灣協會負責評估健康狀況、坡度行走與覓食表現等。

母熊以大武部落魯凱族發現者的家族名Tawmele命名，農業部林業及自然保育署屏東分署舉行兩次專家會議進行野放評估，第二次會議時其體重已增至37.1公斤，復原良好、明顯對人有趨避反應，與部落討論後，認為其具備獨立生活能力，決定汛期前於舊大武部落周邊野放。

今日清晨進行野放，由霧台鄉長巴正義進行禱告，大武村耆老柯得寶也以族語告訴山神，希望Tawmele野放順利，並在祂照護下可快樂地生活。當籠子打開時，Tawmele立即一溜煙向森林奔去，現場所有人員都為牠能重返山林感到高興，並默默獻上祝福，未來能在森林裡悠遊自在生活。

屏東分署表示，Tawmele已配戴衛星發報器，以利其後續追蹤與應變。此外分署也在部落周邊設置電子圍籬進行監控，若黑熊接近部落周邊區域，將視情況與部落合作進行警戒或驅離。分署也將持續與部落合作辦理應變訓練，協助居民熟悉人熊遭遇的應對原則，減少部落族人疑慮並強化安全。

大武社區前年起即配合推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，協助棲地巡守，辦理改良式獵具換發與衝突預防知識宣導，提升社區黑熊保育行動的認同與參與度，維護黑熊棲地環境，促進人與野生動物的和平共存。

屏東分署提醒，民眾於山區活動時應妥善管理廚餘、垃圾與飼料，避免吸引野生動物靠近；若發現野生動物受困或受傷，請立即通報1999地方專線，或撥打林業保育署24小時通報專線0800-000-930、屏東分署電話08-7236941。

台灣黑熊Tawmele今日進行野放，在族人的祈禱祝福下，順利重返山林。圖／林保署屏東分署提供
台灣黑熊Tawmele今日進行野放，在族人的祈禱祝福下，順利重返山林。圖／林保署屏東分署提供
台灣黑熊Tawmele今日進行野放，大武部落族人與林保署屏東分署人員共同進行野放整備工作。圖／林保署屏東分署提供
台灣黑熊Tawmele今日進行野放，大武部落族人與林保署屏東分署人員共同進行野放整備工作。圖／林保署屏東分署提供
台灣黑熊Tawmele今日進行野放，野放後姜博仁博士（右）和屏東分署長楊瑞芬進行VHF追蹤。圖／林保署屏東分署提供
台灣黑熊Tawmele今日進行野放，野放後姜博仁博士（右）和屏東分署長楊瑞芬進行VHF追蹤。圖／林保署屏東分署提供

台灣黑熊 屏東縣 野放

延伸閱讀

北市動物園石虎春捲與呆頭鵝產雙胞胎 邀民眾共同命名石虎寶寶

受困台東低海拔林地 台灣黑熊因敗血症死亡

黑熊受困救援...引發敗血症不治 創最低海拔紀錄

台灣黑熊屢侵入部落 仿效歐盟有限度獵殺？學者這樣看

相關新聞

醜到爆紅！陸合肥動物園方臉猴神似美國政治人物 保育員：其實是猴界美人

近日，合肥野生動物園的黑帽懸猴因長相醜萌意外爆紅，許多遊客慕名前來一睹牠們的風采，成為合肥野生動物園的新明星。

台灣黑熊誤觸陷阱救治7個月野放 籠門開一溜煙奔向山林

一隻台灣黑熊去年10月9日因誤觸陷阱受困，被屏東縣霧台鄉大武社區發展協會巡守隊發現，送至屏東科技大學急救與照養後逐漸復原...

高市洲仔濕地水雉繁殖期 雄鳥育雛引注目

高雄市左營蓮池潭旁的洲仔濕地，是保育鳥類水雉重要棲地，繁殖期為每年4月至9月，此刻已換上金黃褐白羽色和長尾羽，還有少見「...

台灣「蛾類王國」 蛾類比蝴蝶多10倍

台灣有「蝴蝶王國」之稱，目前台灣已記錄鱗翅目昆蟲計83科2174屬5295種，其中蝶類490種，蛾類則高達4805種，幾...

【動物冷知識】出生就上戰場！搶奶、跳崖、熬夜游泳 動物寶寶的生存實境秀

哈囉大家好，我是帽帽！你以為新生兒只會吃飽睡、睡飽哭？那是人類嬰兒的劇本。

北市動物園石虎春捲與呆頭鵝產雙胞胎 邀民眾共同命名石虎寶寶

石虎保育近年來受到重視，北市動物園今天傳出好消息，園內雌性個體「春捲」與新收容的雄性個體「呆頭鵝」成功配對，今年3月生下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。