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白天鵝首在台自然孵化 4隻醜小鴨報到

中央社／ 苗栗縣7日電
范進軒去年首度成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝，並順利養育至成鳥，寫下台灣40年疣鼻天鵝飼養歷史首例。圖／范進軒提供
范進軒去年首度成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝，並順利養育至成鳥，寫下台灣40年疣鼻天鵝飼養歷史首例。圖／范進軒提供

苗栗縣汽修師范進軒斜槓經營繁殖場，以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝（白天鵝），近期更有天鵝媽媽自然孵化成功，再次創下全台首例，4隻「醜小鴨」母親節前露臉格外溫馨。

范進軒自學鑽研天鵝飼養孵育技術，連續2年以人工孵化技術，繁殖出疣鼻天鵝幼鳥，並順利養育，蛻變成美麗的白天鵝，成為國內白天鵝人工繁殖成功首例。

他告訴中央社，有別於過去人工機器孵蛋，今天露臉的4隻毛茸茸「醜小鴨」，是場內天鵝媽媽親自孵化成功，再創紀錄。

范進軒表示，這次孵出的幼鳥，是由2隻自比利時進口的白天鵝自然交配，天鵝媽媽擷取繁殖場內稻草等材料親自築巢、產蛋，歷經30多天自然孵化的成果。

相較於黑天鵝會由夫婦輪流在巢中孵蛋，范進軒指出，白天鵝是由母天鵝扛責，公天鵝則在一旁警戒；過程中，天鵝媽媽不像以往1天進食3、4餐，通常孵了12個小時才起身吃東西，很快又會回到窩裡繼續孵蛋，相當辛苦。

昨天隱約可見2隻幼鳥破蛋而出，今天則是4隻一起露臉，有的毛色偏白、有的偏銀灰色，毛茸茸的模樣十分可愛，小傢伙們緊緊依偎在天鵝媽媽身邊，呈現台灣難得一見的白天鵝家族畫面，在母親節前夕更顯溫馨。

范進軒說，首批台產自然孵化成功的「醜小鴨」是正港「MIT」，適應台灣環境氣候及繁殖能力，都會比進口來得強，為國內飼養繁殖研究邁向新的里程。

天鵝 成功

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