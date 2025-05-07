快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

持有數千隻「天然紀念物」 3陸男涉違法遭日警逮捕

中央社／ 東京7日專電

3名20多歲的大陸籍男子在日本被發現持有數千隻日本列為「天然紀念物」的陸寄居蟹，涉嫌違反日本法律，今天遭警方逮捕。

日本讀賣新聞報導，鹿兒島縣奄美署（警局）今天表示，3名24至27歲的大陸籍男子昨天在奄美市未經日本文化廳長官的許可，合計持有160公斤的陸寄居蟹。3人涉嫌違反日本文化財保護法（天然紀念物現狀變更），今天遭逮捕。

這3名大陸籍男子下榻奄美市的一家旅館，被旅館員工發現他們的房間有陸寄居蟹，於是通報環境省（相當於環保署）處理。

報導說，陸寄居蟹在大陸除了食用外，也有人當成寵物飼養。奄美警局正在調查這3人取得陸寄居蟹的途徑。

日本朝日新聞報導，24歲、26歲的大陸籍男子昨天上午約11時30分（台灣時間10時30分），被發現涉嫌在奄美市的一家旅館持有95公斤的陸寄居蟹；另一名27歲的大陸籍男子昨天下午4時50分左右，被發現涉嫌持有65公斤的陸寄居蟹。

3人都住在奄美市旅館的同一間房間。陸寄居蟹被裝在6個行李箱內。旅館員工向環境省在奄美市的辦公室通報，旅館員工表示，「房間有陸寄居蟹，可從行李箱聽到在蠢動的聲音」。

在鹿兒島縣內，生存於奄美群島等地的有紫陸寄居蟹、灰白陸寄居蟹、陸寄居蟹等3種。1970年日本政府將這些陸寄居蟹列屬為國家天然紀念物。天然紀念物原則上若未獲文化廳長官的許可，不得變更現狀，日本以文化財保護法規範，禁止非法持有。

國籍 寵物 日本 法律

延伸閱讀

找日本幫忙阿里山林鐵申請世界遺產？ 蔡易餘：可能比台灣瞎忙還有用

母親節限時快閃優惠！2025全新Acer哥本哈根前開式行李箱限時開搶

壽司郎「生食活鮑魚」現切上桌！還吃得到「和海拉麵」

日本三菱汽車與鴻華先進簽 MOU 裕隆代工2026上市

相關新聞

【動物冷知識】出生就上戰場！搶奶、跳崖、熬夜游泳 動物寶寶的生存實境秀

哈囉大家好，我是帽帽！你以為新生兒只會吃飽睡、睡飽哭？那是人類嬰兒的劇本。

台灣黑熊誤觸陷阱救治7個月野放 籠門開一溜煙奔向山林

一隻台灣黑熊去年10月9日因誤觸陷阱受困，被屏東縣霧台鄉大武社區發展協會巡守隊發現，送至屏東科技大學急救與照養後逐漸復原...

高市洲仔濕地水雉繁殖期 雄鳥育雛引注目

高雄市左營蓮池潭旁的洲仔濕地，是保育鳥類水雉重要棲地，繁殖期為每年4月至9月，此刻已換上金黃褐白羽色和長尾羽，還有少見「...

台灣「蛾類王國」 蛾類比蝴蝶多10倍

台灣有「蝴蝶王國」之稱，目前台灣已記錄鱗翅目昆蟲計83科2174屬5295種，其中蝶類490種，蛾類則高達4805種，幾...

北市動物園石虎春捲與呆頭鵝產雙胞胎 邀民眾共同命名石虎寶寶

石虎保育近年來受到重視，北市動物園今天傳出好消息，園內雌性個體「春捲」與新收容的雄性個體「呆頭鵝」成功配對，今年3月生下...

廣角鏡／大漢溪人工濕地 都會賞鳥祕境

時序入春夏，鳥語花香喚醒濕地生機。位於大漢溪畔的新北市新海二、三期人工濕地，成為賞鳥祕境，濕地生態蓬勃發展，聚集多種低海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。