持有數千隻「天然紀念物」 3陸男涉違法遭日警逮捕

3名20多歲的大陸籍男子在日本被發現持有數千隻日本列為「天然紀念物」的陸寄居蟹，涉嫌違反日本法律，今天遭警方逮捕。

日本讀賣新聞報導，鹿兒島縣奄美署（警局）今天表示，3名24至27歲的大陸籍男子昨天在奄美市未經日本文化廳長官的許可，合計持有160公斤的陸寄居蟹。3人涉嫌違反日本文化財保護法（天然紀念物現狀變更），今天遭逮捕。

這3名大陸籍男子下榻奄美市的一家旅館，被旅館員工發現他們的房間有陸寄居蟹，於是通報環境省（相當於環保署）處理。

報導說，陸寄居蟹在大陸除了食用外，也有人當成寵物飼養。奄美警局正在調查這3人取得陸寄居蟹的途徑。

日本朝日新聞報導，24歲、26歲的大陸籍男子昨天上午約11時30分（台灣時間10時30分），被發現涉嫌在奄美市的一家旅館持有95公斤的陸寄居蟹；另一名27歲的大陸籍男子昨天下午4時50分左右，被發現涉嫌持有65公斤的陸寄居蟹。

3人都住在奄美市旅館的同一間房間。陸寄居蟹被裝在6個行李箱內。旅館員工向環境省在奄美市的辦公室通報，旅館員工表示，「房間有陸寄居蟹，可從行李箱聽到在蠢動的聲音」。

在鹿兒島縣內，生存於奄美群島等地的有紫陸寄居蟹、灰白陸寄居蟹、陸寄居蟹等3種。1970年日本政府將這些陸寄居蟹列屬為國家天然紀念物。天然紀念物原則上若未獲文化廳長官的許可，不得變更現狀，日本以文化財保護法規範，禁止非法持有。