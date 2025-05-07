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高市洲仔濕地水雉繁殖期 雄鳥育雛引注目

中央社／ 高雄7日電
高雄市左營蓮池潭旁的洲仔濕地，是保育鳥類水雉重要棲地，繁殖期為每年4月至9月，此刻已換上金黃褐白羽色和長尾羽，還有少見「雄鳥育雛」行為，吸引民眾目光。示意圖／花蓮分署提供
高雄市左營蓮池潭旁的洲仔濕地，是保育鳥類水雉重要棲地，繁殖期為每年4月至9月，此刻已換上金黃褐白羽色和長尾羽，還有少見「雄鳥育雛」行為，吸引民眾目光。示意圖／花蓮分署提供

高雄市左營蓮池潭旁的洲仔濕地，是保育鳥類水雉重要棲地，繁殖期為每年4月至9月，此刻已換上金黃褐白羽色和長尾羽，還有少見「雄鳥育雛」行為，吸引民眾目光。

高雄市工務局公園處今天新聞稿表示，洲仔濕地是都市中珍貴的濕地保育據點，也是第二級稀有保育鳥類水雉穩定繁殖的重要棲地；水雉繁殖期為每年4月至9月，目前已進入熱鬧的繁殖季。

公園處指出，水雉此刻已換上金黃繁殖羽，有金黃褐白羽色及長尾羽，不只外型吸睛，育雛方式更是特別，由雄鳥負責孵蛋與照顧雛鳥，是自然界少見的「雄鳥育雛」行為。

工務局長楊欽富說，水雉「雄鳥育雛」行為，展現出自然界不分性別的溫柔守護，也與母親節的照顧精神不謀而合。工務局邀市民和家人一起欣賞水雉身影，學習關懷與尊重多元樣貌，並向媽媽表達感謝。

公園處表示，洲仔濕地是高雄市重要濕地保育基地，市府與社團法人台灣濕地保護聯盟攜手守護生態，長年投入保育工作，成功讓水雉族群逐年穩定，也讓市民能近距離觀賞牠們的美麗身影。

水雉 濕地 高雄市

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