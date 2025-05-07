台灣「蛾類王國」 蛾類比蝴蝶多10倍

台灣有「蝴蝶王國」之稱，目前台灣已記錄鱗翅目昆蟲計83科2174屬5295種，其中蝶類490種，蛾類則高達4805種，幾乎是蝴蝶的10倍，台灣說是「蛾類王國」也不為過。由農業部生物多樣性研究所維運的「台灣飛蛾資訊分享站」，為國內最大的鱗翅目昆蟲資訊網站，其中已鑑定至種的資料已涵蓋73科1812屬3903種，讓民眾無痛入門蛾類的神奇世界。

「台灣飛蛾資訊分享站」自2014年開創以來，已成為全國最大的鱗翅目昆蟲資訊網站，目前該網站收錄的資料筆數超過80萬筆，包括由公民科學家透過參與臉書社團「慕光之城蛾類世界」分享的68萬筆蛾蝶類影像及時空分布資料，以及由生多所蛾類科普推廣團隊攜手蛾調志工於全台153處地點歷經15年採集、製作的12.5萬份數位化的蛾類標本，其中已鑑定至種的資料已涵蓋73科、1812屬、3903種，已占台灣已知鱗翅目昆蟲的74%。

全世界昆蟲綱四大目包含鞘翅目（甲蟲）、鱗翅目（蝶蛾）、雙翅目（蚊蠅）、膜翅目（蜂、螞蟻），其中全世界目前已描述的鱗翅目約126科超過16萬種，但估計有30萬種以上。台灣已記錄鱗翅目約83科2174屬5295種，其中蝶類5科184屬490種，蛾類高達78科1990屬4805種。

生多所長楊嘉棟表示，大家對蝴蝶的認識較多，一來蝴蝶屬日行性昆蟲，加上台灣號稱蝴蝶王國，早年為台灣帶來龐大的外匯，但其實蛾類和大家非常親近，小時候養的蠶寶寶就是蛾的幼蟲，而台灣蛾類的多樣性更是蝴蝶的10倍，但因為蛾類多為夜行性，以及大家觀念上認為蛾類都有毒，所以接觸的反而少，也相對神秘，但蛾類也在農業中扮演重要角色，例如授粉等。

生多所研究員兼植物組組長林旭宏表示，台灣飛蛾資訊分享站除了資料豐富外，也提供了許多方便初學者查詢蛾蝶種類的功能，例如從資料庫中提取資料筆數最多的成蟲及幼蟲各300種，以單一網頁的形式將這300種可供比對辨識的照片列出，有興趣者可以先從這裡開始，只要點選圖片上方的編號，就可以進入這筆資料的詳細頁面，再從這頁面的諸多連結查到更豐富的資訊。

此外，鱗翅目昆蟲的幼蟲大多是以取食植物維生，目前該分享站已累積近1萬7000筆鱗翅目昆蟲食草的資料，包含蛾蝶66科1352種，使用者可透過這一網站以蛾蝶查詢寄主植物，或以寄主植物查詢取食的蛾蝶類，讓民眾輕鬆入門鱗翅目的神奇世界。