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【動物冷知識】出生就上戰場！搶奶、跳崖、熬夜游泳 動物寶寶的生存實境秀

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你以為新生兒只會吃飽睡、睡飽哭？

那是人類嬰兒的劇本。

在其他動物的世界裡，一出生就得面對修羅級副本，沒有選擇、不能哭，只能硬著頭皮上。

今天就帶你看看三個從小就「被迫長大」的動物冷知識，體會一下什麼叫做「出生即開戰」！

袋獾媽媽一次可以生下20–30隻幼崽，這個產能聽起來很厲害對吧？

錯，那只是淘汰賽的起點。

她的育兒袋裡只有4個奶頭，也就是說——最多只有4隻寶寶能成功搶奶活下來。

這不是母愛，是硬派選拔！能活下來的，不是幸運，而是戰士！

虎鯨擁有一邊腦袋睡覺、一邊腦袋清醒的獨特技能，但剛出生的虎鯨寶寶還不會這項技能，而他們卻可以連續一個月不睡覺！

不是他不想睡，而是不能停。

因為他還沒有足夠的鯨脂保暖，只能不停游泳，靠運動維持體溫，一停就可能失溫、遭掠食者盯上。

幼鯨會跟在媽媽身後，藉由媽媽的尾流推力讓他們游泳可以輕鬆一點，但這也表示此時的虎鯨媽媽必須一起熬夜陪游，簡直就是海洋界的「帶寶寶跑馬拉松」修行！

剛出生不到三天，白頰黑雁寶寶就要從高達百公尺的懸崖往下跳。

因為白頰黑雁家長為了遠離捕食者，會在高山的懸崖邊築巢，但同時也遠離覓食地點，家長又不餵食雛鳥。所以為了活命，雛鳥只好置之死地而後生，從高達數百公尺的懸崖往下跳！！

由於雛鳥體積小、重量輕，還是有機會存活下來，但死亡率仍然高於存活率。只能說跳得好是經驗值，跳不好直接Game Over🥲

參考資料：123

帽子-Hatto

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