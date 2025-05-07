北市動物園石虎春捲與呆頭鵝產雙胞胎 邀民眾共同命名石虎寶寶

石虎保育近年來受到重視，北市動物園今天傳出好消息，園內雌性個體「春捲」與新收容的雄性個體「呆頭鵝」成功配對，今年3月生下兩隻雌性石虎寶寶，預計4個月後開始進行野放訓練，盼能開拓野外石虎族群未來，園方也邀請民眾即日起至10日上臉書幫石虎寶寶命名，按讚數最高兩組將進入最終候選名單。

園方表示，石虎媽「春捲」在2021年因遭受車輛撞擊後留下後遺症，石虎爸「呆頭鵝」則是2024年因受傷失去右後肢，經救治後評估無法野放轉由保育研究中心收容，基於遺傳多樣性考量讓「春捲」與新收容的「呆頭鵝」配對，成功在3月22日產下兩隻石虎寶寶，也是「春捲」的第三胎。

園方表示，照養團隊在5月5日為石虎媽「春捲」第三胎寶寶形質測量並確認性別，發現是兩隻雌性個體，十分健康且活力充沛，過程中不斷威嚇獸醫及保育員，保持著野生動物不親近人的特質。

園方說，2021年起與和泰汽車推動「台灣原生動物守護計畫」，資助農業部生物多樣性研究所逾250萬元石虎野放訓練費用，已野放14隻石虎個體，其中4隻母獸更有野外繁殖紀錄，這兩隻石虎寶寶也會追隨哥哥姊姊們腳步，4個月大後前往生物多樣性研究所做野放前訓練，翻轉物種瀕危趨勢開拓野外石虎族群未來。