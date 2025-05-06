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鳳頭蒼鷹校園築巢育雛 網路直播吸引2萬人關注
一對鳳頭蒼鷹今年4月在校園築巢育雛，高雄市野鳥學會直播猛禽育雛過程，10天吸引近2萬觀看次數。雖然巢裡兩顆卵順利孵化，兩隻幼雛卻在24小時內相繼夭折，未能順利存活，許多人第一次線上直播觀看小鷹破殼而出，仍十分感動。
鳳頭蒼鷹位處生態系食物鏈頂端，今年被發現在高雄正興國中校園築巢育雛，代表周邊生態系完整食物豐富，鳳頭蒼鷹親鳥誕下兩顆蛋，這次直播由高雄市野鳥學會與正興國中生物老師鍾志俊攜手策畫，從4月16日起直播幼禽破殼，不僅成為一場全校師生共同參與生命教育實驗課，更意外引爆網路熱潮。
開播10天總觀看次數突破2萬人次，單日最高同時在線人數達2058人，網友熱情參與、留言觀察紀錄，化身「公民科學家」與校方、鳥會共同守護、紀錄這段珍貴育雛歷程。
正興國中校長黃柏蒼表示，最後雛鳥未能存活令人遺憾，但這段期間所展現的社會參與與生態關注令人深感鼓舞，這次直播有近2萬名關注鳳頭蒼鷹的網友，證明了大眾對自然保育的重視。
野鳥學會保育主任楊玉祥指出，這次直播合作推廣猛禽保育，強化自然生態公民參與科學基礎，雖然育雛失敗，但透過直播過程網友觀察與紀錄，已累積許多珍貴行為資料，未來有助了解鳳頭蒼鷹在都市棲地築巢育雛的繁殖行為。
鍾志俊也提到，面對雛鳥夭折，學生並未因此洩氣，反而更積極投入討論，學習從紀錄資料中推敲可能成因，這不僅是生物學應用實例，也是一場深刻生命教育課題，學校將持續引導學生從觀察與分析中，理解自然的挑戰與人類保育的重要性。
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