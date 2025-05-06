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議員揭寵登系統無法自行除戶 狗過世多年卻收絕育通知

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市民登記犬貓飼養約32萬餘隻，議員張維倩指出，有飼主寵物已過世，向動物醫院除戶卻在4、5年後收到絕育通知書。記者劉懿萱／攝影
新北市民登記犬貓飼養約32萬餘隻，議員張維倩指出，有飼主寵物已過世，向動物醫院除戶卻在4、5年後收到絕育通知書。記者劉懿萱／攝影

新北市民登記犬貓飼養約32萬餘隻，議員張維倩指出，有飼主寵物已過世，向動物醫院除戶卻在4、5年後收到絕育通知書，登錄寵物登記資訊網也無法自行除戶合理嗎？動保處長楊淑方說，寵登系統是中央開發並無開放民眾除戶權限，民眾可向動物醫院除戶，或經由動保處google表單填寫資料後代為除戶。

張維倩質詢指出，有飼主向她陳情家中狗已過世向動物醫院除戶，4、5年後卻收到絕育通知書，令飼主感到錯愕，張也透過寵物登記資訊網，發現飼主僅能修改寵物名、晶片號碼等，卻無法自行除戶，但依動保法規定，涉及寵物出生、死亡等應登記，違者將面臨罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰合理嗎？

張指出，新北擁有全台最多犬貓登記，透過動物醫院除籍僅是鼓勵性質，並未有罰則，農業局應優化系統，讓民眾可自行除籍，避免受罰。新北農業局長諶錫輝則說，會兩周內提出改善計畫。

動保處長楊淑方指出，動保處每一年寄發飼主未絕育或未施打狂犬病疫苗通知書，提醒民眾善盡飼主責任，其中未絕育裁罰近3年有243件，有若民眾對資料記載有疑慮，通知單上會有QR code，提供疑惑問答，也可至農業部寵物登記管理資訊網查詢資料正確性。

楊淑方指出，因寵物登記管理資訊網是由中央開發，並未授權民眾自行除戶，僅可變更通訊資料或是申請動物遺失，若寵物遺失一年以上，寵物登記站也可依據辦理除戶，過去曾向農業部反映開放寵登系統權限，但未獲同意，不過飼主收到絕育通知後，動物狀況和寵登資訊不同，飼主都會來改，因此沒有因為除戶開罰紀錄。

楊淑方說，若民眾家中犬貓死亡，除可向動物醫院除戶外，也可以至動保處官網填寫資料表單，由動保處協助辦理寵登網更新https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/#/Post/91887。

動物醫院 寵物

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