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春夏賞鳥正當時 大漢溪人工濕地成都會綠洲秘境

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
紅冠水雞是一年四季都非常容易被觀察到的鳥類。圖／新北市高灘處提供
紅冠水雞是一年四季都非常容易被觀察到的鳥類。圖／新北市高灘處提供

時序入春夏，鳥語花香喚醒濕地生機。位於大漢溪畔的新北市新海二、三期人工濕地，近期成為賞鳥民眾的熱門秘境。新北市高灘處表示，濕地生態蓬勃發展，已聚集多種低海拔野生鳥類，是都市叢林中難得一見的自然綠洲。

高灘處處長黃裕斌指出，大漢溪人工濕地長年維持良好的水域與綠地環境，不僅提供除污功能，也成為鳥類棲息、繁殖的重要據點。其中常見鳥種包括紅冠水雞、台灣八哥等，不僅吸引愛鳥人士與攝影愛好者造訪，也讓都市居民能就近親近自然。

紅冠水雞（Gallinula chloropus）為濕地常見水鳥，擁有鮮紅額甲與黃綠腳趾，擅長在水面與浮葉植物間穿梭，行動如履平地。台灣八哥（Acridotheres cristatellus）則為台灣原生鳥種，能模仿語音、鳴聲多變，早年為農村常見物種，近年因外來種競爭而族群減少，現已列為第二級珍貴稀有保育類野生動物。

「從常見到保育，短短數十年足見生態壓力之大。」黃裕斌表示，為確保人工濕地兼具除污與生態功能，高灘處每年委託專業團隊進行生態監測、記錄物種變化，並依調查結果適度營造棲地，提升生物多樣性。

高灘處也呼籲民眾前往賞鳥時，務必遵守「不餵食、不干擾」原則，避免驚擾鳥類，讓台灣八哥與其他原生種鳥類能穩定繁衍，共享這座都市綠廊。

若民眾想深入了解濕地生態，導覽中心位於華江橋下，每周二至周日上午9時至下午5時開放，另提供預約導覽服務，適合親子共遊，寓教於樂。

原生種八哥的嘴喙為象牙白且基部有一撮羽冠。圖／新北市高灘處提供
原生種八哥的嘴喙為象牙白且基部有一撮羽冠。圖／新北市高灘處提供
新海人工濕地與新月橋形成著名的拍照景點。圖／新北市高灘處提供
新海人工濕地與新月橋形成著名的拍照景點。圖／新北市高灘處提供
擁有鮮紅色的額甲與黃綠色的腳趾的紅冠水雞。圖／新北市高灘處提供
擁有鮮紅色的額甲與黃綠色的腳趾的紅冠水雞。圖／新北市高灘處提供
大漢溪人工濕地有除污功能亦提供生物棲息。圖／新北市高灘處提供
大漢溪人工濕地有除污功能亦提供生物棲息。圖／新北市高灘處提供
草地上的原生種八哥（白嘴）與外來種白尾八哥（黃嘴）。圖／新北市高灘處提供
草地上的原生種八哥（白嘴）與外來種白尾八哥（黃嘴）。圖／新北市高灘處提供
停棲在樹上的原生種八哥 已成為第二級的珍貴稀有野生動物。圖／新北市高灘處提供
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人工濕地 八哥 新北 賞鳥

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