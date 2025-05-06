春夏賞鳥正當時 大漢溪人工濕地成都會綠洲秘境

時序入春夏，鳥語花香喚醒濕地生機。位於大漢溪畔的新北市新海二、三期人工濕地，近期成為賞鳥民眾的熱門秘境。新北市高灘處表示，濕地生態蓬勃發展，已聚集多種低海拔野生鳥類，是都市叢林中難得一見的自然綠洲。

高灘處處長黃裕斌指出，大漢溪人工濕地長年維持良好的水域與綠地環境，不僅提供除污功能，也成為鳥類棲息、繁殖的重要據點。其中常見鳥種包括紅冠水雞、台灣八哥等，不僅吸引愛鳥人士與攝影愛好者造訪，也讓都市居民能就近親近自然。

紅冠水雞（Gallinula chloropus）為濕地常見水鳥，擁有鮮紅額甲與黃綠腳趾，擅長在水面與浮葉植物間穿梭，行動如履平地。台灣八哥（Acridotheres cristatellus）則為台灣原生鳥種，能模仿語音、鳴聲多變，早年為農村常見物種，近年因外來種競爭而族群減少，現已列為第二級珍貴稀有保育類野生動物。

「從常見到保育，短短數十年足見生態壓力之大。」黃裕斌表示，為確保人工濕地兼具除污與生態功能，高灘處每年委託專業團隊進行生態監測、記錄物種變化，並依調查結果適度營造棲地，提升生物多樣性。

高灘處也呼籲民眾前往賞鳥時，務必遵守「不餵食、不干擾」原則，避免驚擾鳥類，讓台灣八哥與其他原生種鳥類能穩定繁衍，共享這座都市綠廊。