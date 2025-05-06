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五峰浪犬疑遭比特犬咬重傷 動保所：以車牌追飼主

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
流浪犬「小胖」疑似遭比特犬攻擊，至少有8處咬傷，還有腿骨脫臼，目前已完成清創。圖／珮慈星系萌寵學院提供
流浪犬「小胖」疑似遭比特犬攻擊，至少有8處咬傷，還有腿骨脫臼，目前已完成清創。圖／珮慈星系萌寵學院提供

新竹縣五峰鄉日前發生流浪犬疑遭比特犬攻擊、長達30秒緊咬不放，最後嚇得亂竄，村民與警方費了一番工夫，緊急將黑狗「小胖」送醫，但牠全身至少8處被咬傷，傷勢嚴重。竹縣動防所指出，影像尚無法辨認是否為比特犬，正用車牌追飼主，後續將依法開罰。

這起犬隻攻擊事件發生於3日下午5時多，2男1女在超商前停好車後，打開車門，突然竄出1隻狗，一口咬住在超商前的浪犬「小胖」，飼主雖然連忙拉住自家毛小孩的項圈，不過狗狗仍緊咬不放，浪犬則不斷哀嚎。攻擊時間長達30秒，主人才將狗拉走，隨即迅速離開現場。

浪犬被咬後驚嚇逃逸，新竹縣流浪動物珍愛協會發現「小胖」躲入國小校園，還有另隻浪犬「花花」不斷在校園外吠叫，經校長同意，村民與警方合力將「小胖」救出，趕緊將牠送醫救治。

協助付費送醫的珮慈星系萌寵學院，發現小胖身上至少8處咬傷，包含腹部與生殖器附近多處撕裂傷，已完成清創，還有腿骨脫臼，可能影響未來行走。多名愛狗人士認為飼主不負責任，研議求償。

新竹縣動物保護防疫所指出，已收到相關影像資料，將透過車牌來追查飼主，依動保法規定，飼主未盡到責任規範，讓毛小孩咬傷他人或犬隻，將依法處分，若後續查證為比特犬，該犬隻在外得戴狗罩，違者也可開罰。至於醫療費用可循民法途徑求償。

新竹 比特犬 毛小孩

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