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受困台東低海拔林地 台灣黑熊因敗血症死亡

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
1隻台灣黑熊受困套索，野灣團隊在現場進行緊急醫療處置。圖／台東分署提供
1隻台灣黑熊受困套索，野灣團隊在現場進行緊急醫療處置。圖／台東分署提供

一隻台灣黑熊在距離台9線公路不到3公里，海拔僅440公尺的斑鳩林地中套索無法脫身，今早被卑南鄉下賓朗部落族人發現後緊急通報，並送至動物醫院救治，可惜最後仍因傷口感染引發敗血症死亡，遺體將送農業部獸醫研究所進行病理解剖。

林業及自然保育署台東分署接獲通報，一隻台灣黑熊在斑鳩地區林地受困套索，立即會同野灣野生動物保育協會18人前往救援，經獸醫師吹箭麻醉後，眾人合力將55公斤的亞成公熊抬出，送池上野灣野生動物醫院救治，可惜最後仍傷重不治。

台東分署表示，針對此次事發區域，將會同部落族人移除來源不明之獵具，並持續宣導換領改良式獵具。此外，近年台灣黑熊分布越來越接近平地，此次受困斑鳩的黑熊，海拔僅440公尺，離最近住家僅130公尺，凸顯黑熊活動範圍與人類生活區域逐漸重疊。

台東分署說，感謝下賓朗部落族人即時通報，若民眾發現野生動物受困，可撥打縣民服務專線1999、林業保育署24小時通報專線0800-000-930，若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，不會被究責。

一隻台灣黑熊受困斑鳩林地，獸醫人員吹箭麻醉後救出送醫。圖／台東分署提供
一隻台灣黑熊受困斑鳩林地，獸醫人員吹箭麻醉後救出送醫。圖／台東分署提供
1隻55公斤的亞成公熊受困套索，卑南鄉下賓朗部落族人協助搬運黑熊至平緩處。圖／台東分署提供
1隻55公斤的亞成公熊受困套索，卑南鄉下賓朗部落族人協助搬運黑熊至平緩處。圖／台東分署提供

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