黑熊受困救援...引發敗血症不治 創最低海拔紀錄

林保署台東分署今天接獲卑南鄉下賓朗部落族人通報，在斑鳩地區林地發現台灣黑熊受困套索。隨即前往救援，黑熊送醫後不治。這隻黑熊受困地點海拔僅440公尺，創最低海拔紀錄。

林業及自然保育署台東分署表示，今天清晨2名下賓朗部落族人到附近山上活動，聽見林間傳來動物低沉吼叫聲，經察看發現是一隻受困套索的黑熊，隨即通報林業保育署24小時專線。

台東分署獲報後立即會同野灣野生動物保育協會等共18人趕往現場救援，在族人引導下抵達現場，經獸醫師吹箭麻醉後，眾人將55公斤的亞成公熊抬出後送池上野灣野生動物醫院。

黑熊因傷處感染引發敗血症，到院後仍宣告不治，後續會將黑熊遺體送農業部獸醫研究所進行病理解剖。

台東分署表示，近年台灣黑熊分布從海端、延平一路擴及卑南及南迴沿線，且越來越接近平地。這次在斑鳩地區的黑熊受困現場，海拔僅440公尺，離最近住家僅130公尺，距離省道台9線也不到3公里，凸顯黑熊活動範圍與人類生活區域逐漸重疊。

台東分署指出，近年在兼顧在地社區傳統狩獵或獸害防治需求與黑熊保育的前提下，積極推廣免費換領改良式獵具，並輔導社區加入黑熊生態服務給付計畫，共同參與黑熊保育工作，民眾發現受困黑熊多知道應主動通報。

針對此次事發區域，台東分署將會同部落族人移除來源不明的獵具，並持續宣導改良式獵具換領。而此次黑熊雖未能得救，台東分署仍非常感謝下賓朗部落族人的即時通報行動。

台東分署再次呼籲，若民眾發現野生動物受困，請即刻撥打台東縣政府縣民服務專線1999、林業保育署24小時通報專線0800-000-930；若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，就不會被究責。