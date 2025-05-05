福利大升級！桃園認養浪犬貓 狂犬疫苗終身免費

為推廣領養代替購買，桃園市動保處今天宣布，即日起凡自桃園市動物保護教育園區認養犬貓，將提供認養犬貓隻終身免費狂犬病疫苗預防接種、2年免費傳染病疫苗預防接種及半年內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥，未來寵物離世時，也可向動保處免費申請團體火化。

動保處長王得吉表示，原本自桃園市動物保護教育園區認養犬貓的飼主，於認養第一年即可向動保處申請寵物保險補助，最高可補助3000元，今年再擴大認養動物福利措施，除了免費傳染病預防措施，還有免費遺體火化服務。

王得吉說，期望能鼓勵更多民眾願意前往動保園區認養犬貓，支持「領養、不棄養」，也歡迎過去的認養人帶犬貓回娘家，來桃園市動物保護教育園區，為愛犬愛貓進行預防接種等服務。

動保處表示，動物保護教育園區認養犬貓包含南昌動物保護教育園區及動保處合約衛星認養站；疫苗預防接種和預防投藥以動保處提供項目為準，特定品種犬貓如不適用則不建議提供。

動保處指出，欲辦理以上福利措施，請民眾攜帶認養犬貓至桃園市動物保護教育園區，園區將提供相關服務。相關福利措施以桃園市動物保護教育園區現場提供為主，動保處保留福利內容調整權利，可事先洽詢桃園市動物保護教育園區詢問相關資訊。