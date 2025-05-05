快訊

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

2026最爽能連休16天？他預測放假攻略 端午、中秋、國慶皆可拚9天

台中古井棄嬰案…狠心父母大學時3度墮胎 今求法官輕判

福利大升級！桃園認養浪犬貓 狂犬疫苗終身免費

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市動保處今宣布，即日起凡自桃園市動物保護教育園區認養犬貓，將提供認養犬貓隻終身免費狂犬病疫苗預防接種、2年免費傳染病疫苗預防接種及半年內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處今宣布，即日起凡自桃園市動物保護教育園區認養犬貓，將提供認養犬貓隻終身免費狂犬病疫苗預防接種、2年免費傳染病疫苗預防接種及半年內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥。圖／桃園市動保處提供

為推廣領養代替購買，桃園市動保處今天宣布，即日起凡自桃園市動物保護教育園區認養犬貓，將提供認養犬貓隻終身免費狂犬病疫苗預防接種、2年免費傳染病疫苗預防接種及半年內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥，未來寵物離世時，也可向動保處免費申請團體火化。

動保處長王得吉表示，原本自桃園市動物保護教育園區認養犬貓的飼主，於認養第一年即可向動保處申請寵物保險補助，最高可補助3000元，今年再擴大認養動物福利措施，除了免費傳染病預防措施，還有免費遺體火化服務。

王得吉說，期望能鼓勵更多民眾願意前往動保園區認養犬貓，支持「領養、不棄養」，也歡迎過去的認養人帶犬貓回娘家，來桃園市動物保護教育園區，為愛犬愛貓進行預防接種等服務。

動保處表示，動物保護教育園區認養犬貓包含南昌動物保護教育園區及動保處合約衛星認養站；疫苗預防接種和預防投藥以動保處提供項目為準，特定品種犬貓如不適用則不建議提供。

動保處指出，欲辦理以上福利措施，請民眾攜帶認養犬貓至桃園市動物保護教育園區，園區將提供相關服務。相關福利措施以桃園市動物保護教育園區現場提供為主，動保處保留福利內容調整權利，可事先洽詢桃園市動物保護教育園區詢問相關資訊。

動物 桃園 認養

延伸閱讀

省道首設「雙色溫」路燈發想來自桃園 全桃園已1667處

犬貓屁多又臭怎麼處理？獸醫教「實用救急4招」腸胃警訊不容忽略

豐原這處公園有狗被毒死？警方和動保處都未接到報案也查無狗死

台中非法集團賣狗肉、石虎 農業部：絕不姑息

相關新聞

疑比特犬脫控緊咬浪犬30秒 黑狗重傷8處 村民、警搶救

新竹縣五峰鄉上周六發生一起狗隻攻擊事件，遊客帶疑似比特犬出遊，下車時，該犬從車內突然竄出，攻擊在超商外的浪犬，且長達30...

野生獼猴衝向遊客 壽山動物園還原真相：他挑釁在先

高雄1名男子昨天與孫女在壽山動物園的親水廣場附近遇到獼猴，男子竟朝獼猴丟擲不明物品，猴子被激怒後，突然加速接近，嚇得男子...

福利大升級！桃園認養浪犬貓 狂犬疫苗終身免費

為推廣領養代替購買，桃園市動保處今天宣布，即日起凡自桃園市動物保護教育園區認養犬貓，將提供認養犬貓隻終身免費狂犬病疫苗預...

搶救擱淺消波塊全身乾涸綠蠵龜 澎湖七美徹夜總動員

身長94公分、寛88公分的綠蠵龜2日晚間擱淺在澎湖縣七美民宿前消波塊，投宿客散步發現，海巡署七美安檢所獲報動員7人前往摸...

「棉被包裹」棄屍！發臭漂水圳警消大陣仗 打開一看竟是拉布拉多

花蓮吉安鄉太昌村日前有民眾聞到臭味，循味發現水圳漂著一具棉被包裹密實如人形，懷疑棄屍急報案，警消大陣仗打撈上來剪開查看，...

駕訓班「隱藏版教練」大家搶著報名 超有耐心學員讚爆：倒車入庫一次成功

一間駕訓班內專門指導倒車入庫的教練竟然不是人類，而是一隻米克斯黃狗，狗狗從小就在駕訓班長大，耳濡目染下竟學會了如何指導人類倒車入庫，狗狗非常有耐心教導學生，甚至有人在狗狗的指點下一次就成功，意外在網路上掀起熱議，吸引不少人想報名這間駕訓班。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。