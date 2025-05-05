疑比特犬脫控緊咬浪犬30秒 黑狗重傷8處 村民、警搶救

新竹縣五峰鄉上周六發生一起狗隻攻擊事件，遊客帶疑似比特犬出遊，下車時，該犬從車內突然竄出，攻擊在超商外的浪犬，且長達30秒緊咬不放，造成這隻黑狗至少8處被咬傷，傷勢嚴重。對此，新竹縣動物保護防疫所表示，已收到相關影像資料，呼籲飼主有責任照顧好毛狗，若為比特犬，該犬隻在外得戴狗罩，將依動保法來開罰。

這起犬隻攻擊事件發生於3日下午5點多，兩男一女在便利商店前停好車，打開車門後，車內突然竄出一隻疑比特犬，咬住正在超商前的浪犬小胖黑狗，飼養的主人連忙拉住自家狗的項圈，不過仍無法將狗拉離，狗緊咬著不放，浪犬則不斷哀嚎，大約30秒後，主人才成功將狗拉走，隨即就迅速離開現場。

竹縣流浪動物珍愛協會在現場進行搜救，但因浪犬驚嚇逃逸，搜索一時未果，直到晚間另一隻浪犬花花在國小外頭拼命叫，引起村民的注意，在學校校長的同意下，村民與警方進入將小胖黑狗接力抱出學校送醫。愛狗人士說，小胖黑狗傷勢嚴重，花花至今還在村落等牠回來。

協助送醫的珮慈星系萌寵學院除了付費送醫治療，也託付愛狗人士出院照顧。經查，小胖黑狗身上至少有8處咬傷，傷口深淺不一，包含腹部與生殖器附近多處撕裂傷，腿骨脫臼，可能影響未來行走，目前已完成清創，然因年紀太大，暫時先不做手術。珮慈星系萌寵學院對飼主的不負責任行為感到不滿，計畫保留所有醫療收據，並向肇事飼主求償。