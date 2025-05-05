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野生獼猴衝向遊客 壽山動物園還原真相：他挑釁在先

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄１名男子昨天在壽山動物園朝獼猴丟擲不明物品，猴子被激怒後，突然加速接近。圖／讀者提供
高雄１名男子昨天在壽山動物園朝獼猴丟擲不明物品，猴子被激怒後，突然加速接近。圖／讀者提供

高雄1名男子昨天與孫女在壽山動物園的親水廣場附近遇到獼猴，男子竟朝獼猴丟擲不明物品，猴子被激怒後，突然加速接近，嚇得男子與孫女連忙倒退。園方說，獼猴通常不會無故攻擊人，可能是因民眾提著塑膠袋、疑似挑釁行為所致。

網友拍下男子挑釁獼猴的過程，直呼男子是在「挑戰台灣獼猴」，如果不是獼猴對男子還有一點仁慈，恐怕就會真的攻擊，「無論什麼動物，請別亂挑戰」。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，獼猴主動靠近人類，往往是因塑膠袋、提袋等物品引發聯想，「牠們早已將這些與食物畫上等號」，當人類手上提著這些東西，又作勢攻擊，就可能引起獼猴的反擊，這其實是牠們相對自然的反應。

她指出，從影片畫面判斷，獼猴在出現衝撞動作前已有「威嚇展示」，例如挺身、瞪視與靠近等，這是動物在發出警告訊號。林美吟強調，此時人類應記住三大原則：「閉上嘴巴、不直視牠、儘速離開現場」。許多民眾在面對野生動物時會下意識張嘴、露牙、大聲喝斥，這些動作對獼猴而言反而更具威脅性。

壽山動物園主任莊絢智表示，園區長年觀察發現，塑膠袋與紙袋對獼猴的吸引力極強，只要與食物產生連結的可能性存在，牠們便會主動接近人類。園區透過告示、廣播與宣導，呼籲遊客「食物不外露、不邊走邊吃、不使用塑膠袋」，但仍常見民眾無意中觸犯相關禁忌。

莊絢智提醒，即使是夏天白天，獼猴仍可能出沒於人潮與食物集中的區域，因牠們會「認路找食物」，並不因高溫而完全避開人群，呼籲民眾，進入園區應避免攜帶或外露食物，若遇突發狀況，應立即通報園方處理。

高雄1名男子昨天與孫女在壽山動物園遇到獼猴，男子竟朝獼猴丟擲不明物品。圖／讀者提供
高雄1名男子昨天與孫女在壽山動物園遇到獼猴，男子竟朝獼猴丟擲不明物品。圖／讀者提供

台灣獼猴 塑膠袋 壽山動物園

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