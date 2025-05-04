聽新聞
0:00 / 0:00
搶救擱淺消波塊全身乾涸綠蠵龜 澎湖七美徹夜總動員
身長94公分、寛88公分的綠蠵龜2日晚間擱淺在澎湖縣七美民宿前消波塊，投宿客散步發現，海巡署七美安檢所獲報動員7人前往摸黑搶救，用大毛巾幫綠蠵龜保濕，業者提供大水桶，浮潛教練開車，島上全體總動員，綠蠵龜昨被專船護送回馬公收容。
海巡署第七岸巡隊表示，1隻綠蠵龜2日晚間8時許擱淺在「 聽浪的日子」民宿前西海岸消波塊附近，住宿客人晚間在岸邊散步時發現告知業者，七美安檢所獲報帶著7名海巡人員徹夜摸黑拿手電筒前往搶救。
由於綠蠵龜龜殼乾澀，海巡員先拿大毛巾幫牠保濕，七美島上的浮潛教練獲悉後，主動開車幫忙載運，業者也提供大水桶讓綠蠵龜待在桶子裡暫歇，七美島總動員花費約１小時完成救援綠蠵龜任務。
獲救綠蠵龜身長約94公分、寛約88公分，澎湖漁業生物研究中心翌日上午派員搭船前往七美，將綠蠵龜帶回研究中心附設傷病龜收容中心，並由海龜醫生郭仁政進行檢查，同時觀察飼養，日後確定健康無異狀，將擇期與其他收容康復海龜進行野放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言