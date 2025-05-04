搶救擱淺消波塊全身乾涸綠蠵龜 澎湖七美徹夜總動員

身長94公分、寛88公分的綠蠵龜2日晚間擱淺在澎湖縣七美民宿前消波塊，投宿客散步發現，海巡署七美安檢所獲報動員7人前往摸黑搶救，用大毛巾幫綠蠵龜保濕，業者提供大水桶，浮潛教練開車，島上全體總動員，綠蠵龜昨被專船護送回馬公收容。

海巡署第七岸巡隊表示，1隻綠蠵龜2日晚間8時許擱淺在「 聽浪的日子」民宿前西海岸消波塊附近，住宿客人晚間在岸邊散步時發現告知業者，七美安檢所獲報帶著7名海巡人員徹夜摸黑拿手電筒前往搶救。

由於綠蠵龜龜殼乾澀，海巡員先拿大毛巾幫牠保濕，七美島上的浮潛教練獲悉後，主動開車幫忙載運，業者也提供大水桶讓綠蠵龜待在桶子裡暫歇，七美島總動員花費約１小時完成救援綠蠵龜任務。