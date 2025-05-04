「人形棉被包裹」棄屍？又發臭漂吉安水圳 警消大陣仗原來是犬屍

花蓮吉安鄉太昌村日前有民眾聞到臭味，循味發現水圳漂著一具棉被包裹密實如人形，懷疑棄屍急報案，警消大陣仗打撈上來剪開查看，原來是一隻拉布拉多犬屍體，這才鬆口氣。

報案的黃姓民眾說，昨天晚間經過附近一處灌溉水圳時，聞到一股濃烈的屍臭味，查看後赫然發現一個被棉被包裹的長型物體漂浮在水面上，卡在水圳的柵欄邊，好像一具屍體，嚇得趕緊報警。

吉安警分局獲報後，不敢大意，轄區的太昌派出所員警、偵查隊及鑑識小組等陸續趕抵現場，並通知消防局人員協助打撈。附近居民見20多名警消大陣仗處理，也在一旁好奇圍觀、議論紛紛。

警方鑑識人員剪開包裹的繩索和棉被時，大家屏氣以待，打開一看竟是拉布拉多犬屍，現場人員都鬆了一口氣，不過民眾也紛紛責罵飼主，任意丟棄犬屍。

警方指出，過去民間習俗「死貓吊樹頭、死狗放水流」，已不符合現今環保觀念；任意棄置動物屍體的行為，造成環境污染和衛生問題，可依廢棄物清理法裁處新台幣6000元以下罰鍰。