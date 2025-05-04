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綠蠵母龜擱淺消波塊間 七美島總動員救援送觀察

中央社／ 澎湖縣4日電

一隻保育綠蠵母龜，昨天晚間被遊客發現擱淺七美西海岸消波塊間，七美島幾乎總動員救援；今天上午將海龜送至馬公，交由水試所澎湖海龜收容救護中心觀察，若狀況良好將儘速野放。

澎湖「七美報報」臉書（Facebook）表示，一名陳姓遊客昨晚在其入住的「聽浪的日子」民宿海岸邊，聽見有疑似海龜呼吸吼聲，經前往察看是隻保育綠蠵龜擱淺在西海岸消波塊間，立即向民宿業者反映並向岸巡等單位通報，展開海龜救援行動。

包括岸巡七美安檢所與在地民眾、潛水教練等人合力將海龜救上岸，並給予濕毛巾，安置在大水桶內，今天上午專船送往水試所澎湖海龜收容救護中心觀察。

水試所澎湖海龜收容救護中心表示，這隻保育類綠蠵龜，是已成熟母龜，身體僅有輕微擦傷，龜甲長94公分、寬88公分，初步研判可能是在尋找沙灘上岸產卵地點或覓食而意外擱淺消波塊間；將暫留中心進行檢測觀察，若狀況良好，將儘速野放重返大海。

海龜 消波塊 澎湖

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