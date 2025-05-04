高雄市澄清湖出現1.7公尺綠鬣蜥 農業局派獵人趕往捕捉

高雄市綠鬣蜥問題日益嚴重，近日有民眾在澄清湖園區內目睹１隻長達超過170公分的巨型綠鬣蜥，悠閒在步道上曬太陽，體型壯碩宛如侏羅紀生物。1名女子因驚嚇倒退，不慎踩空差點滑倒，畫面曝光後引發網友熱議，直呼「大到像鱷魚」、「簡直是恐龍」。

綠鬣蜥屬於外來入侵種，繁殖力強、缺乏天敵，對本土生態造成潛在威脅。據了解，澄清湖一帶因植被茂密、水源充足，成為綠鬣蜥的理想棲地。

家住三民區的陳姓男子常去澄清湖運動，近幾年偶而會遇到綠鬣蜥。陳男說，若不及早控管，未來綠鬣蜥的數量恐持續擴張，影響人類活動及環境平衡。

這段由專業移除綠鬣蜥人員「J爸」在臉書曝光的影片，是民眾主動提供，畫面中巨型綠鬣蜥悠閒趴臥在澄清湖步道，見人靠近也不閃避。網友驚訝留言：「這尺寸，貓狗都危險」、「以前還會跳水，現在連躲都不躲」、「看起來好幾年沒被管了」。

高雄市農業局說，影片曝光後，今天上午已派員前往現場捕捉。植物防疫及生態保育科長黃群中說，近年來高雄市已移除綠鬣蜥共計6193隻，但針對澄清湖區尚未有專門統計。

黃群中呼籲民眾若發現綠鬣蜥，應儘速撥打1999通報，農業局將派專業團隊執行捕捉，若白天未成功，也會安排夜間巡捕行動。

農業局說，目前高雄市內有多名經訓練合格的民間「綠鬣蜥獵人」，在市府通報系統中擔任輔助捕捉力量，尤其針對像澄清湖、溼地公園等通報熱區，將強化定點巡查密度。