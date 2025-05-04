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澎湖珊瑚入產卵季 七美臥牛海域驚艷一抹淡淡的紅

中央社／ 澎湖縣4日電

澎湖珊瑚產卵季節又來到，七美臥牛海域昨天發現第一批珊瑚產卵，但產量較少；預期母親節前後將出現產卵大爆發，水試所澎湖漁業海洋生物中心委請當地潛水人員進行採樣研究。

根據澎湖七美鄉公所「七美報報」臉書（Facebook），在七美經營民宿業者指出，昨天晚間在七美臥牛海域，出現一抹淡淡的紅，發現是今年第一批珊瑚產卵，比去年提早約有10天左右，但產量較小，預期在母親節前後將出現產卵大爆發。

水試所澎湖漁業海洋生物中心在得知七美臥牛海域發現第一批珊瑚產卵，已委請當地潛水人員採樣，將作進一步研究。

水產試驗所澎湖中心表示，珊瑚產卵季節，澎湖馬公青灣、重光、西嶼竹灣與七美等海域沿岸珊瑚，在每年大約在農曆3月23日媽祖生日前後；今年在母親節前夕，七美臥牛海域首批珊瑚產卵，近期可望進入珊瑚產卵旺季，澎湖海域將可見粉紅色產卵盛況，預估將持續至7月左右。

母親節 澎湖 珊瑚

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