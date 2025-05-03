狂犬病疫苗 7月起室內家貓可不打

農業部防檢署宣布，今年七月起，將有條件放寬家貓免強制施打狂犬病疫苗，只要是飼養於室內的貓咪，且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免貓咪脫逃措施者，就不再強制施打，若是自由進出的放養貓，考量仍有犬隻、動物接觸風險，仍須施打狂犬病疫苗。

依規定，飼主每年必須為家中飼養的犬貓施打動物狂犬病疫苗，飼養的犬、貓於三月齡以上時應注射第一劑狂犬病疫苗，以後每年定期補強注射一次，違者可依動物傳染病防治條例，開罰三萬至十五萬元。

但由於貓施打含佐劑狂犬病疫苗有萬分之一機率引發惡性腫瘤，不含佐劑疫苗單劑價格則高出許多，影響飼主登記與施打疫苗上意願。以台北市獸醫診療機構診療費用標準為例，含佐劑狂犬病疫苗最高收費僅三百元，不含佐劑則是一千六百元。

農業部防檢署組長林念農說，考量世界衛生組織動物感染控犬病資訊，家貓感染狂犬病機率極低，低到可以忽略，人類感染狂犬病的途徑九成以上透過犬隻，家貓整體風險非常低。

林念農說，已找過專家小組評估，決定可有條件放寬，只要是飼養在家中的貓咪，且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免脫逃措施者，就不再強制施打狂犬病疫苗。但他強調，若是放養貓，還是可能被犬隻或其他動物咬傷，仍需打疫苗。

全國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫說，就算家貓不出門，狂犬病在許多管道仍有傳播風險，防疫不該有破口，應維持強制施打，但由農業部補助無佐劑狂犬病疫苗費用。