有條件放寬！7月起 室內家貓免強制接種狂犬病疫苗

貓奴們注意！農業部防檢署預計今年七月起，放寬家貓有條件可不施打狂犬病疫苗。防檢署官員說，只要是飼養於室內的貓咪，且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免貓皇脫逃措施者，就不再強制施打狂犬病疫苗，但如果是自由進出的放養貓，考量仍有有外頭犬隻、動物接觸的風險，就還是得施打狂犬病疫苗。

依規定，飼主每年必須為家中飼養的犬貓施打動物狂犬病疫苗，飼養的犬、貓於三月齡以上時應注射第一劑狂犬病疫苗，以後每年定期補強注射一次。但由於貓施打含佐劑狂犬病疫苗有萬分之一機率引發惡性腫瘤，不含佐劑疫苗單劑價格則高出許多，過去影響飼主登記與施打疫苗上意願。

農業部防檢署組長林念農說，考量WHO世界衛生組織動物感染控犬病資訊，家貓感染狂犬病機率極低，低到可以忽略，人類感染狂犬病的途徑九成以上透過犬隻，家貓整體風險非常低。

林念農說，已找過專家小組評估，決定可有條件放寬，只要是飼養在家中的貓咪，且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免貓皇脫逃措施者，就不再強制施打狂犬病疫苗。但他強調，如果是放養貓，還是可能被犬隻或其他動物咬傷，就還是得打疫苗。