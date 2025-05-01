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「黑熊之死」林業署還原現場 熊衝向護管員相距僅7公尺

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
編號YNP-BB02的台灣黑熊上月21日晚間遭森林護管員槍傷，但黑熊傷勢過重，最後人道處理，林保署花蓮分署今天還原過程。圖／花蓮分署提供
編號YNP-BB02的台灣黑熊上月21日晚間遭森林護管員槍傷，但黑熊傷勢過重，最後人道處理，林保署花蓮分署今天還原過程。圖／花蓮分署提供

花蓮卓溪鄉上月發生台灣黑熊掠食犬隻，遭巡護人員槍殺一事。林業及自然保育署花蓮分署今天還原現場，當時黑熊正啃食犬隻，人熊相距僅7公尺，護管員見黑熊衝過來，因地形限制無法退避只能開槍自衛，屬自保行為，符合野生動物保育法。

花蓮分署經過多日詳細調查，今天還原整起事故，上月11日獲報有黑熊入侵工寮，到上月20日共13隻雞失蹤、4隻綁在工寮的犬隻被掠食，上月16日也拍到黑熊吃犬的影像，部落居民人心惶惶。

透過影像比對，確認是玉山國家公園管理處4年前委託學者繫放追蹤的黑熊，且至今還掛頸圈，應該捕捉並拆下。上月21日玉管處邀相關單位協商後，決定由玉管處誘捕，在捕獲前玉管處、花蓮分署及部落居民共同組隊巡護。

花蓮分署表示，當時排定每晚6時至9時、9時至凌晨零時的兩班巡護任務由花蓮分署負責，部落居民負責凌晨零時至3時，玉管處負責凌晨3時至5時。

事發當天21日晚間9時許，花蓮分署玉里工作站森林護管員各2人組成的第一、二班巡守隊正準備交接，聽到犬隻哀嚎聲，4人循聲沿產業道路開了150公尺抵達一處野溪，推測聲音從野溪對岸的菜園傳出，雖然已聽不到犬聲，但因地點接近聚落，4人越過乾涸野溪走護岸階梯到對岸查看。

花蓮分署調查，當時走在前面的護管員持槍走到菜園，發現前方距離約7公尺處一隻黑熊正在吃犬屍，還抬頭緊盯護管員。後方隊員一度發出聲響想嚇退黑熊，黑熊仍衝向持槍護管員，護管員緊臨野溪沒有退路，匆忙開槍後逃離，符合「野生動物保育法」第21條緊急情況規範。

花蓮分署表示，當時情況緊急，護管員無法瞄準非致命位置，黑熊中槍後爬行到護岸邊緣，跌落野溪溪床。花蓮分署獲報動員野灣動物醫院獸醫師救援，檢傷發現子彈傷及肺臟與脊椎，導致氣血胸與後肢癱瘓，研判無法治癒以深度麻醉人道處理。

花蓮分署表示，以往除少數體弱而不具危險性的個體外，驅趕的都是分署野放追蹤而後入侵禽場、蜂場的個體，以大龍炮或震撼彈聲響驅趕。但這次面對玉管處4年前追蹤失聯的個體，無法掌握其位置，處於劣勢，第一線人員承受很大心理壓力。

花蓮分署指出，這隻黑熊已習慣攻擊犬隻，行為模式和以往驅趕的個體大不相同，為確保人員安全，林保署訓令花蓮分署人員執行驅趕任務時，必須攜帶分署制式散彈槍或由原住民籍護管員持自有合法獵槍防身。

花蓮分署表示，這次是特殊的突發狀況，雖然造成黑熊傷重不治的憾事，但支持同仁在生命安全受威脅時依野保法正當防衛，也會持續精進人熊共處的管理及強化預警機制。

花蓮卓溪中正部落附近出現黑熊捕食雞隻、吞吃工寮飼養犬，經比對是玉山國家公園管理處4年前捕捉繫放的黑熊個體YNP-BB02。圖／花蓮分署提供
花蓮卓溪中正部落附近出現黑熊捕食雞隻、吞吃工寮飼養犬，經比對是玉山國家公園管理處4年前捕捉繫放的黑熊個體YNP-BB02。圖／花蓮分署提供
林業及自然保育署花蓮分署今天公布「黑熊之死」調查結果，經重建現場，當時人熊相距僅7公尺。圖／花蓮分署提供
林業及自然保育署花蓮分署今天公布「黑熊之死」調查結果，經重建現場，當時人熊相距僅7公尺。圖／花蓮分署提供
林業及自然保育署花蓮分署今天公布「黑熊之死」調查結果，經重建現場，當時人熊相距僅7公尺。圖／花蓮分署提供
林業及自然保育署花蓮分署今天公布「黑熊之死」調查結果，經重建現場，當時人熊相距僅7公尺。圖／花蓮分署提供
林業及自然保育署花蓮分署今天公布「黑熊之死」調查結果，當時人熊在野溪旁菜園對峙，相距僅7公尺。圖／花蓮分署提供
林業及自然保育署花蓮分署今天公布「黑熊之死」調查結果，當時人熊在野溪旁菜園對峙，相距僅7公尺。圖／花蓮分署提供

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