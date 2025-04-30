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養犬隻未按時施打狂犬病疫苗 飼主挨罰3萬元

中央社／ 新竹市30日電

苗栗風姓男子的犬隻因未依規定注射狂犬病疫苗，辯稱犬隻意外死亡、不知要辦除戶，仍遭苗縣府開罰新台幣3萬元未繳，經法務部行政執行署新竹分署傳繳，風男才申請分期繳納。

行政執行署新竹分署今天發布新聞稿表示，苗栗縣風姓男子因飼養犬隻動物狂犬病疫苗超過1年未補強注射，經輔導後仍未於期限內完成，遭苗栗縣政府依規定裁罰3萬元，但風男不服而提起訴願，被駁回後仍未繳納，苗縣府移送新竹分署執行

新竹執行分署表示，風男接獲傳繳通知後才自行到新竹分署辦理分期，申請每月繳納3000元，以免遭後續強制執行。

新竹執行分署指出，風男雖提訴願主張犬隻已意外死亡，不知犬隻死亡也需除戶，但苗縣府認為風男無從佐證犬隻死亡時間，也無法確認真偽，屢次電話連絡風男處理，仍未補強注射或完成犬隻除戶作業，予以開罰。

新竹執行分署提醒，家中有出生滿3個月的犬貓必須每年進行1次動物狂犬病疫苗預防注射，若未定期施打疫苗，經查獲可處3萬元至15萬元罰鍰。若犬隻離世後，也應依規完成除戶作業，可避免相關罰則。

新竹 死亡 狂犬病疫苗

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