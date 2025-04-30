【動物冷知識】犀牛靠踩便便、貓熊用倒立尿 原來動物這樣「畫地為王」

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？印度犀牛劃分領地的方式，居然是狂踩自己的大便！

今天我們一起來看看標記領地的動物冷知識吧！

小羚羊的眼睛內角下方有個黑點，會分泌一種帶有黏性的黑色「眼淚」，他們會將這些眼淚摩擦在植物上，用來標記自己的領地。

就好像後人對三國時期的劉備的評價一樣，小羚羊的江山也是哭出來的！？

雄性大貓熊標記領地的方式，就是倒立抬起單腳，對著標示處尿尿。

尿越高，味道能夠飄越遠，大貓熊真的是靠倒立在翻身啊！！

印度犀牛排便完後，會用後腳踩自己的糞便並四處走動，藉此劃分自己的領地。

動畫電影《獅子王》裡有一句對白，就是獅子爸爸告訴小獅子辛巴：「陽光照到的地方，都是我們的王國。」

對犀牛來說，便便沾到的地方也都是他們的王國呢！

參考資料：1、2、3