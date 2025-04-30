國際導盲犬日 10隻幼犬前往寄養家庭 展開社會化第一步

今天是國際導盲犬日，惠光導盲犬學校出生2個月的10隻幼犬近日前往寄養家庭展開社會化第一步，前總統蔡英文上周也到惠光導盲犬學校關心幼犬，呼籲大家支持「走在左邊的天使」，為視障者打開一道光芒。

惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，3月1日出生的幼犬，剛滿2個月大，體重有7公斤，這胎10隻分別是6公4母，招募寄養家庭過程，第一波有近400人報名，經過線上說明會、資格審查等作業，最後選出10個寄養家庭，分布在新北5處、桃園及新竹各1、高雄3處。

今天有2隻幼犬先前往位在新北新莊區的寄養家庭，明天另外8隻也會啟程，惠光導盲犬學校幫忙準備圍欄、狗窩、推車、飼料等用品，連同狗狗一起送往寄養家庭。

住板橋的陳守倫、蘇婉茹夫婦育有1子，他們2年前成為惠光導盲犬學校的幼犬寄養家庭、訓練犬寄宿家庭，一家人都非常認同導盲犬。

蘇婉茹說，2年前看到惠光導盲犬學校招募幼犬寄養家庭訊息便相當心動，希望能和孩子一起做公益，讀小二的兒子陳柏叡沒有其他兄弟姊妹，她希望透過照顧導盲犬，教育孩子學習付出、分享。

前年導盲幼犬Queenie在2個月大時進陳家，一路住到約1歲大，之後轉為訓練犬寄宿家庭，周五將導盲犬Ray接回家，周一再送回導盲犬學校接受訓練。

蘇婉茹是一名烘焙好手，在家製作手工餅乾、果醬販售，她說，當她忙碌時，狗狗很貼心地等待，彼此默契很好，不覺得照顧上有壓力，加上惠光導盲犬學校會給後援，有一次半夜狗狗嘔吐，她立即傳訊息給學校，也馬上得到回覆，讓她很有後盾。

「希望社會能對導盲犬有更多理解與接納。」蘇婉茹說，在照顧導盲犬過程，為培養牠們社會化，也學習自律、自信，會進到餐廳、賣場等場合，偶爾還是會遇到阻力，經過說明通常能被接受，偶爾還是會遇到不友善經驗。

陳守倫說，陪伴、照顧導盲犬得到的感動和收穫超過預期，導盲犬生活常規相當不錯，寄養、寄宿家庭必須遵循導盲犬學校規範，才能夠培育出有教養、有自信的導盲犬。陳守倫坦言，照顧導盲幼犬1年後要分離時，還是會有不捨，但美好回憶永遠都在。