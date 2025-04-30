國際導盲犬日 10隻幼犬前往寄養家庭 展開社會化第一步
今天是國際導盲犬日，惠光導盲犬學校出生2個月的10隻幼犬近日前往寄養家庭展開社會化第一步，前總統蔡英文上周也到惠光導盲犬學校關心幼犬，呼籲大家支持「走在左邊的天使」，為視障者打開一道光芒。
惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，3月1日出生的幼犬，剛滿2個月大，體重有7公斤，這胎10隻分別是6公4母，招募寄養家庭過程，第一波有近400人報名，經過線上說明會、資格審查等作業，最後選出10個寄養家庭，分布在新北5處、桃園及新竹各1、高雄3處。
今天有2隻幼犬先前往位在新北新莊區的寄養家庭，明天另外8隻也會啟程，惠光導盲犬學校幫忙準備圍欄、狗窩、推車、飼料等用品，連同狗狗一起送往寄養家庭。
住板橋的陳守倫、蘇婉茹夫婦育有1子，他們2年前成為惠光導盲犬學校的幼犬寄養家庭、訓練犬寄宿家庭，一家人都非常認同導盲犬。
蘇婉茹說，2年前看到惠光導盲犬學校招募幼犬寄養家庭訊息便相當心動，希望能和孩子一起做公益，讀小二的兒子陳柏叡沒有其他兄弟姊妹，她希望透過照顧導盲犬，教育孩子學習付出、分享。
前年導盲幼犬Queenie在2個月大時進陳家，一路住到約1歲大，之後轉為訓練犬寄宿家庭，周五將導盲犬Ray接回家，周一再送回導盲犬學校接受訓練。
蘇婉茹是一名烘焙好手，在家製作手工餅乾、果醬販售，她說，當她忙碌時，狗狗很貼心地等待，彼此默契很好，不覺得照顧上有壓力，加上惠光導盲犬學校會給後援，有一次半夜狗狗嘔吐，她立即傳訊息給學校，也馬上得到回覆，讓她很有後盾。
「希望社會能對導盲犬有更多理解與接納。」蘇婉茹說，在照顧導盲犬過程，為培養牠們社會化，也學習自律、自信，會進到餐廳、賣場等場合，偶爾還是會遇到阻力，經過說明通常能被接受，偶爾還是會遇到不友善經驗。
陳守倫說，陪伴、照顧導盲犬得到的感動和收穫超過預期，導盲犬生活常規相當不錯，寄養、寄宿家庭必須遵循導盲犬學校規範，才能夠培育出有教養、有自信的導盲犬。陳守倫坦言，照顧導盲幼犬1年後要分離時，還是會有不捨，但美好回憶永遠都在。
為推廣友善導盲犬風氣，導盲犬機構也與企業合作，和泰產險近年除邀請惠光導盲犬學校參加員工教育訓練，2023年和泰產險全台服務中心完成32處的「導盲犬友善店家」認證，和泰產險總經理顏思齊昨天也帶領同仁參訪惠光導盲犬學校培育中心，與今年3月1日出生的新生導盲犬相見歡，和泰產險吉祥物「和泰小尖兵」與惠光導盲犬推出聯名公益貼圖，響應世界導盲犬日，即日起於LINE貼圖小舖上架，相關所得將全數投入惠光導盲犬學校推動導盲犬「開路天使」培訓經費。
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