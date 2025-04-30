高雄寵物公園打造「臘腸狗入口」 分區活動增加安全性

知名Youtuber「魚乾」以各種開箱、料理影片走紅，從大學起陸續領養了四隻貓，是個不折不扣的貓奴。其中一隻毛孩橘貓「OLA」近日傳出令人難過的消息，就醫後確定罹患淋巴癌，可能剩下不到一年的壽命。魚乾得知消息的當下「心都碎了，躲著OLA哭了好幾天」。

2025-04-29 16:30