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高雄寵物公園打造「臘腸狗入口」 分區活動增加安全性

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄彌陀公園內設置全新寵物活動區，活動區入口以臘腸犬為意象設計，長長的身軀成雙成對，圍塑成愛心形狀，中間簍空部分可供民眾與毛孩合影。圖／高雄市工務局提供
高雄彌陀公園內設置全新寵物活動區，活動區入口以臘腸犬為意象設計，長長的身軀成雙成對，圍塑成愛心形狀，中間簍空部分可供民眾與毛孩合影。圖／高雄市工務局提供

高雄彌陀公園內設置全新寵物活動區，活動區入口以臘腸犬為意象設計，長長的身軀成雙成對，圍塑成愛心形狀，中間鏤空部分可供民眾與毛孩合影，內部則有大小涵洞、獨木橋、垃圾袋箱、景觀高燈等設施，並增植喬木「苦楝」以提升遮蔭效果，同時增設夜間照明與休憩座椅，提升整體舒適度與安全性。

高市工務局公園處表示，寵物活動區依犬隻體型分為大小犬活動空間，配備圍網、大小涵洞、獨木橋、休憩座椅、垃圾袋箱、景觀高燈、告示牌、入口意象等設施，並增植喬木「苦楝」以提升遮蔭效果，同時增設夜間照明與休憩座椅，提升整體舒適度與安全性。

原本擁有圖書館、兒童遊戲區等設施的彌陀公園，此次增加新寵物活動區後，機能更加多元；公園處表示，截至去年，高市已設有6處寵物犬活動區，包括苓雅中正公園、岡山公五公園、楠梓創新公園、仁武軍備局西營區、鳳山中山公園、前鎮公13公園等六處，今年再啟用「燕巢南燕公園」、「彌陀公園」、「梓官綠3寵物活動區」、「橋頭新市鎮寵物活動區」、「岡山公園」等5處寵物犬活動區。

高雄彌陀公園內設置全新寵物活動區，活動區入口以臘腸犬為意象設計，長長的身軀成雙成對，圍塑成愛心形狀，中間簍空部分可供民眾與毛孩合影。圖／高雄市工務局提供
高雄彌陀公園內設置全新寵物活動區，活動區入口以臘腸犬為意象設計，長長的身軀成雙成對，圍塑成愛心形狀，中間簍空部分可供民眾與毛孩合影。圖／高雄市工務局提供
高雄彌陀公園內設置全新寵物活動區，活動區入口以臘腸犬為意象設計，長長的身軀成雙成對，圍塑成愛心形狀，中間簍空部分可供民眾與毛孩合影。圖／高雄市工務局提供
高雄彌陀公園內設置全新寵物活動區，活動區入口以臘腸犬為意象設計，長長的身軀成雙成對，圍塑成愛心形狀，中間簍空部分可供民眾與毛孩合影。圖／高雄市工務局提供

寵物 岡山 涵洞

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