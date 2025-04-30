線上「異寵」買賣仍無規範 立委促禁網路販售 農業部回應了

國人飼養寵物種類愈來愈多，飼養異寵（鳥類、魚類、爬蟲類等）的人數也較過去成長許多，但網路上充斥販售異寵的狀況，不少動物死在運輸途中，甚至賣家為了銷售寵物，話術中也存在不實訊息等亂象。農業部表示，網路販售犬貓必須要有特定寵物業許可證，但非犬貓寵物不在其規範。立委則要求禁止網路販售異寵，也要求提出更好的規範。

隨著寵物類型多樣化，網路也成為許多買家取得寵物的管道，然而許多賣家並未傳遞正確的飼養異寵的知識，而是透過話術把手上的動物銷售出去，而許多民眾對欲購買物種的第一手消息又是來自賣家，導致一來無法正確飼養，也出現寵物不斷被轉手交易，甚至進入救傷體系和被棄養。

立法院經濟委員會今天審查朝野立委擬具「動物保護法部分條文修正草案」案等26案，國民黨立委鄭正鈐詢答時指出，網路販售活體寵物是否有無規範？農業部長陳駿季表示，販售特定寵物（犬貓）必須要持有特定寵物業許可證，並在網路廣告標示出許可證字號，否則就是違法，但異寵部分確實還沒有相關規範。

鄭正鈐表示，目前有超過1000種異寵在網路上販售，有動保團體提出訴求，認為要有具體法規來管理異寵的買賣，加上很多異寵在運輸途中死亡，也因為無法可管導致亂象叢生，希望能嚴加禁止異寵在網路買賣；此外，對網路平台的寵物販售業者應加強管理，若有不當內容出現，政府應能要求平台業者將其下架。

本次國民黨立委提出的「動保法」第22條修正草案指出，非特定寵物業者，不得擅自使用特定寵物業的許可證字號，進行廣告行銷宣傳。

陳駿季表示，要處理異寵買賣與登記，一定要先進行分級分類管理，一般性可飼養寵物可滾動到特寵相關法規來管理，但異寵禁止飼養前陣子在社會上引起爭議，會持續來溝通，如果沒有達到共識前不會貿然分級分類。