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比特犬若有攻擊「前科」 陳駿季：攻擊的第一時間將直接沒入

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季表示，未來會強化相關規定，只要是有攻擊紀錄的犬隻，攻擊的第一時間就會直接沒入，這部分將和地方政府共同討論。記者李柏澔／攝影
陳駿季表示，未來會強化相關規定，只要是有攻擊紀錄的犬隻，攻擊的第一時間就會直接沒入，這部分將和地方政府共同討論。記者李柏澔／攝影

近期比特犬咬人事件頻傳，甚至有同隻比特犬短時間內多次傷人，農業部長陳駿季今天表示，目前具攻擊性犬隻第一次咬人只是罰款而已，未來會強化相關規定，只要有攻擊紀錄的犬隻，攻擊的第一時間就會直接沒入。

根據農業部具攻擊性寵物出入公共場所應注意事項規定，具攻擊性品種包含比特犬(Pit Bull Terrier），其中包括美國比特鬥牛犬(American Pit Bull Terrier or American Pit Bull）、 史大佛夏牛頭犬(Staffordshire Bull Terrier）、美國史大佛夏牛頭犬(American Staffordshire Terrier），出入公共場所或公眾得出入之場所，除應由成年人伴同，及以長度不超過1.5公尺之鍊繩牽引外，應加戴口罩作為防護措施。

立法院經濟委員會今天審查立委擬具「動物保護法部分條文修正草案」案等26案，陳駿季受訪表示，目前國內比特犬將近4000隻，很多比特犬三不五時就會咬人，但規定攻擊性犬隻外出必須有成人在一旁，也須攜狗鍊和戴透氣口罩，很遺憾很多飼主並沒有遵守相關規定，未來會強化飼主規定，有攻擊紀錄的犬隻，在第一時間就會沒入。

農業部說，犬隻傷人事件引起部分社會大眾對犬隻感到恐懼、甚至反感的心理，飼主除了愛護、照顧犬隻之外，也必須負起適當管教犬隻之責任，不可妨礙和侵擾他人。

比特犬示意圖。圖／ingimage
比特犬示意圖。圖／ingimage

口罩 比特犬 農業部

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