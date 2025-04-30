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體重50克收5000元！倉鼠後事比狗貴 飼主傻眼

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
面對寵物殯葬亂象叢生，立委李坤城（左）、立委郭昱晴（右）昨舉行記者會呼籲主管機關協助打造一個安全、合法，透明且有溫度的寵物生命紀念產業，讓每一段生命都能走得莊嚴、走得體面，只留下愛與陪伴的溫暖回憶。記者陳正興／攝影
面對寵物殯葬亂象叢生，立委李坤城（左）、立委郭昱晴（右）昨舉行記者會呼籲主管機關協助打造一個安全、合法，透明且有溫度的寵物生命紀念產業，讓每一段生命都能走得莊嚴、走得體面，只留下愛與陪伴的溫暖回憶。記者陳正興／攝影

毛小孩身後事商機大，也讓寵物殯葬應運而生，然而卻也出現不少收費亂象，重量五十公克的寵物小倉鼠竟被收費五千元，比貓、小型犬還貴，讓飼主叫苦連天，質疑業者就地喊價，不解各家的收費標準依據究竟為何。

新北市李小姐表示，自己養的倉鼠和狗這幾年相繼去世，比價多家業者後，發現倉鼠後事處理費用竟比狗還貴，五十公克的倉鼠在Ａ業者收費五千元，但在業者Ｂ，十公斤的狗卻只要三千六百元，還包含紙紮食物、金元寶等服務。

此外，也有飼主提到，飼養的蜥蜴過世，雖然僅一公斤重，然而水化加上往生被，同樣也是收費也是五千元。

實際上，目前寵物火化、水化等多以寵物遺體的重量來計算價格，以個別火化（不含其他治喪費用）來看，一公斤以下價位區間落在三千到四千元，十公斤以下約兩千五百至五千，廿公斤以上約五千到七千元。

水化部分，部分業者將犬貓、非犬貓做出區隔，一公斤以下犬貓酌收四千五百元，十公斤約六千五百元；非犬貓如倉鼠、兔子、爬蟲類、鳥類等，兩公斤以下約四千到四千五百元不等。

陳姓飼主表示，雖然寵物的最後一哩路不在意多花些錢，但還是會想知道為何各家價格區間會這麼大，額外的花費究竟和其他業者相比好在哪。

農業部動保司副司長陳中興表示，用地設施合法、公司登記和營業項目都全數合法的寵物禮儀業者，目前全台僅一家；至於收費部分，都是消費認知問題，很難去說是否有巧立名目。

倉鼠 寵物 殯葬管理 毛小孩 爬蟲類 蜥蜴 農業部

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