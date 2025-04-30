寵物殯葬收費亂象挨批 6月提定型化契約

全國寵物數量已超過二七九萬隻，每年新登記寵物數量多於新生兒，然而寵物不在現行殯葬管理條例的規範，導致出現業者收費標準混亂的情況。農業部動保司副司長陳中興表示，預計今年六月底前提出寵物殯葬定型化契約，以建立完善的管理制度。

經濟部商業司二○二三年一月增列寵物生命紀念業營業項目，農業部同年七月訂定非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點。在上述放寬寵物殯葬合法門檻下，寵物殯葬營業額從二○一八年的一千萬元規模，到了二○二三年已高達一點三億元。

但根據農業部統計，上述制度雖已上路兩年多，但全國僅核准十九間業者完成土地申請變更，部分地方政府雖積極查核與輔導，仍無法有效遏止非法業者擴張。

實際上，現行寵物殯葬除了火化、水化等，供品項目也五花八門，往生被、神明金、蓮花、金元寶、紙紮食物，甚至鮮花素果等，單價從五十元到一千元都有，不少飼主願意現場掏腰包加價送寵物走最後一哩路，但也有部分飼主認為有些收費確實過高，又不知如何拒絕。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，大部分獸醫院都有合作的寵物殯葬業者，但獸醫其實不清楚業者是否完全合法。至於塔位、誦經等額外服務，很難有公定價，建議未來可公開附加服務方案的價格。

立委郭昱晴表示，目前台灣合法寵物殯葬設施資訊零散，加上鄰避效應強烈、非法經營普遍、收費混亂等現象，讓許多飼主在悲傷之餘，還得擔心被不透明的收費坑殺，應盡速建立合法業者查詢平台。

郭昱晴說，目前全台僅桃園市、台中市及苗栗縣等縣市施行寵物生命紀念業相關自治條例，高雄市預計於二○二六年施行，台南市仍於部會審查中，新北市近期才剛有草案出爐，然而各縣市標準不一，要求農業部盡速提出寵物生命紀念業服務定型化契約範本，相關主管機關應簡化申請流程並授權地方直接審查，鼓勵業者從地下市場走向陽光。