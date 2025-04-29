倉鼠喪禮收費數千元 飼主反映比狗還貴

根據統計，全國寵物數量超過279萬隻，每年新登記寵物數量已多於新生兒，寵物已是現在家庭的重要組成，寵物的生命禮儀也成為蓬勃發展的新興產業。但有飼主表示，在比價後發現，倉鼠的禮儀收費高達數千元，甚至比狗還貴。

針對寵物殯葬業缺乏管理，立委郭昱晴表示，目前台灣合法寵物殯葬設施資訊零散、查詢困難、收費標準混亂等，常見如仲介佯裝成業者身份攬客、巧立名目收費下缺乏標準與透明，導致消費者難辨真偽。

殯葬業者若要將寵物遺體火化，設置小型焚化爐的必須將地目變更為特定目的事業用地，但部分業者因藏身大樓，大多以「水化」等方式處理遺體，也就是將寵物遺體注入鹼性溶液並加熱，使遺體能夠快速分解後只剩下骨骸，但因為是在建築物內，也讓鄰近居民擔憂水化是否造成環境汙染。

新北市李小姐表示，自己養的倉鼠和狗這幾年相繼年邁去世，在多家業者比價之下，發現倉鼠的後事處理費用有時候比狗還高，50公克的倉鼠在業者A收費4500元，加上往生被就要5000元，但在業者B，10公斤的狗卻只要3600元，而且還包含紙紮食物、金元寶等，其實不太清楚各家的收費標準依據。

高雄張小姐說，自己養的蜥蜴前陣子去世，集體火化和往生被加起來只要1500元，至於業者是否合法自己並不清楚，通常寵物禮儀的訊息都是透過親友介紹。

農業部動保司副司長陳中興表示，用地設施合法、公司登記和營業項目都合法的寵物禮儀業者，目前全台「完全合法」的業者只有一家，其他在公司法有登記的業者，因為有很多法規在管理，不能說他們不合法。

至於業者巧立名目收費一說，陳中興認為，這些其實是消費認知問題，寵物生命紀念從接體、火化開爐、塔位等都有基本的價格，因此很難去指說巧立名目的問題。