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影／寵物殯葬亂象生 立委呼籲打造透明且有溫度的產業

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
面對寵物殯葬亂象叢生，立委李坤城（左）、立委郭昱晴（右）上午舉行記者會呼籲主管機關協助打造一個安全、合法，透明且有溫度的寵物生命紀念產業，讓每一段生命都能走得莊嚴、走得體面，只留下愛與陪伴的溫暖回憶。記者陳正興／攝影
面對寵物殯葬亂象叢生，立委李坤城（左）、立委郭昱晴（右）上午舉行記者會呼籲主管機關協助打造一個安全、合法，透明且有溫度的寵物生命紀念產業，讓每一段生命都能走得莊嚴、走得體面，只留下愛與陪伴的溫暖回憶。記者陳正興／攝影

立委李坤城、郭昱晴上午在立法院中興大樓舉行「落實監督管理 杜絕寵物殯葬亂叢生」記者會，面對農業部在2023年放寬寵物殯葬合法門檻，促使更多業者投人，寵物殯葬營業額從2018年的1千萬元規模，至2023年已達1.3億元，相當於5年來成長了近10倍。卻因現行法規尚未健全的情況下，導致寵物殯葬產業亂象叢生，消費者權益受損，讓告別寵物之路有著遺憾。

面臨寵物殯葬亂象，立委呼籲相關主管機關簡化申請流程並授權地方直接審查，制定全國一致的管理標準，建立合法業者查詢平台與費用公開透明，保障消費者權益，建立可查詢合法業者平台，提升透明度與信任度，積極推動社區溝通與環保設施規畫降低鄰避效應，促進合法設施順利落地。

李坤城強調，在毛小孩或其他寵物的生命最後旅程中，值得被好好送別，飼主也應該有安心告別的權利，期待政府協助打造一個安全、合法，透明且有溫度的寵物生命紀念產業，讓每一段生命都能走得莊嚴、走得體面，只留下愛與陪伴的溫暖回憶。郭昱晴也指出，設立合法設施困難的原因，除手續繁瑣，還常遇到社區抗爭，市府應制定明確環保設施標準，並加強與社區溝通，讓民眾了解只要管理得宜，寵物殯葬設施不會造成汙染或影響生活品質。

寵物 溝通

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