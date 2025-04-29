畜試所新研發益生菌 母雞吃了下好蛋、減臭味

農業部畜產試驗所成功研發出適合於蛋雞飼養使用的益生菌，試驗結果證實母雞吃了不但提升生產效率及雞蛋品質，且口感更佳，還能有效減少糞臭味，未來將透過技術移轉商品化。

農業部今天發布新聞稿，介紹畜試所最新研發成果。畜試所針對國內蛋雞飼養模式及生產環境，篩選並研發適合於蛋雞飼養使用的益生菌「枯草芽孢桿菌TLRI 221」（Bacillus subtilis TLRI 221），讓雞媽媽生好蛋、有效減少糞便臭味，為牧場形象加分。

畜試所表示，枯草芽孢桿菌TLRI 221具備耐高溫特性，並擁有特定消化酵素活性，經多項科學評估，包括胞外酵素活性、耐酸耐膽鹽性、細胞毒性及細胞黏附性等指標，證實其符合飼料管理法規中益生菌使用規範，具備作為蛋雞飼料添加物的應用潛力，未來將透過技術移轉商品化，並推廣業者使用。

畜試所表示，部分蛋雞場因為臭味問題而被視為「鄰避設施」，且蛋雞在面臨高溫或寒流等極端氣候時，容易出現產蛋量下降、薄殼蛋增加及疫病風險提升等問題。

畜試所表示，在蛋雞飼料中添加枯草芽孢桿菌TLRI221益生菌，不僅能降低糞便臭味、提升生產效率及雞蛋品質，也可減少治療用抗生素的使用，解決蛋雞場日常工作會遭遇到的問題。

畜試所為測試枯草芽孢桿菌TLRI 221益生菌對蛋雞的效果，進行12週的蛋雞飼養試驗，經氣體檢測證實，可降低蛋雞糞便中37%氨氣濃度及39%硫化氫濃度，有效減少臭味，同時提升5%產蛋量及改善4%飼料換蛋率，降低蛋雞小腸內病原性大腸桿菌及革蘭氏陰性菌數量，提升枯草芽孢桿菌（益生菌）含量。

另外，畜試所也發現添加枯草芽孢桿菌TLRI 221可延緩雞蛋品質劣化，經5週常溫儲存仍維持較好的雞蛋品質，且添加此菌的雞蛋經品評試驗，也獲得較佳的口感及消費者接受度。