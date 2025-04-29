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誤觸「防鳥塗料」 領角鴞折翼

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
新型防鳥塗料黏性高，有保育類領角鴞接觸後羽毛受創（圖），失去飛行能力，跌坐地面，已送獸醫治療。圖／桃園市野鳥學會提供
新型防鳥塗料黏性高，有保育類領角鴞接觸後羽毛受創（圖），失去飛行能力，跌坐地面，已送獸醫治療。圖／桃園市野鳥學會提供

有民眾為避免鳥類築巢，以防鳥塗料驅趕，但桃園野鳥學會附設非營利野生動物診所近期發現，有保育類鳥類因接觸塗料遭嚴重傷害、失去飛行能力，防鳥反變成傷鳥。學會指出，高雄也曾因電線塗驅鳥劑，大量燕子摔死，呼籲審慎評估防鳥措施。

桃園市野鳥學會表示，鳥類糞便會散播許多病原，造成環境汙染，有幼兒園為防止鳥類停棲，減少鳥糞問題，請廠商在屋頂塗上新型防鳥塗料，黏性更勝黏鼠板，不料隔天發現1隻身上沾滿塗料、無法飛行的領角鴞。

經鳥會附設診所獸醫初步清理、穩定生命跡象，轉送台灣猛禽研究會救傷站治療，由於飛羽和體羽受損嚴重，這隻領角鴞需要數月療養與接羽手術，才能評估是否能重返天空。

新型防鳥塗料黏性高，有保育類領角鴞接觸後羽毛受創，失去飛行能力，跌坐地面（圖），已送獸醫治療。圖／桃園市野鳥學會提供
新型防鳥塗料黏性高，有保育類領角鴞接觸後羽毛受創，失去飛行能力，跌坐地面（圖），已送獸醫治療。圖／桃園市野鳥學會提供

鳥會表示，這起事件凸顯新型防鳥產品對野生動物的潛在威脅；桃鳥診所獸醫郭昱德說，相較傳統黏鼠板，防鳥塗料黏稠、具流動性，易滲入羽毛內層，清洗難度大增，部分販售網站宣稱產品「不傷鳥」，加註警語提醒「小量施作塗抹，用量過多可能會黏住小型鳥類」，但因施工方式不當，鳥類接觸後極易被黏住，羽毛皮膚結構損傷，失去飛行與保暖能力，即使少量仍可能造成威脅。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，今年2月底高雄曾發生電線塗驅鳥劑，造成大量燕子摔死，防鳥塗料釀造生態悲劇，呼籲使用前謹慎評估。

劉義仁建議，應優先選擇友善生態的替代方案，如架設反光條、驅鳥器等物理阻隔，或加強環境清潔，減少鳥類聚集誘因。

桃園 獸醫 野鳥

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