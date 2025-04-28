台東三仙台黑白岩鷺家族暴紅 鳥友爭相觀賞

美籍鳥友Robert Schafer偕台籍妻子陳郁如出遊台東縣成功鎮三仙台風景區，兩人在島上燈塔附近岩壁發現一對黑色與白色岩鷺成鳥築巢，鳥巢內還有3隻白色岩鷺幼鳥嗷嗷待哺，「黑白配」形成特殊景觀，吸引許多鳥友前往拍照。

Robert Schafer夫妻在離岸島燈塔附近發現，1隻白色岩鷺和1隻黑色岩鷺在岩壁築巢，黑白岩鷺會輪流餵食3隻白色幼鳥。兩人驚喜駐足，觀察後研判，這5隻岩鷺應該一家人，1黑1白岩鷺竟然生出3隻白色幼鳥，感到驚喜不已。