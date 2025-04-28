比黏鼠板還狠！ 領角鴞誤觸「防鳥塗料」重傷送醫

部分民眾怕鳥兒築巢，在大樓外抹上「防鳥塗料」，但桃園市野鳥學會附設非營利野生動物診所近期發現，有保育類鳥類因接觸到相關塗料遭受嚴重傷害、失去飛行能力，防鳥反而變傷鳥，凸顯新型防鳥產品具潛在威脅，呼籲社會大眾使用前應謹慎評估，避免對生態造成傷害。

桃園市野鳥學會表示，鳥類的糞便會散播許多病原，造成環境汙染，有幼兒園為了防止鳥類停棲，減少鳥糞問題，因此請廠商在屋頂塗上黏性更勝黏鼠板的新型防鳥塗料，不料隔天卻發現一隻身上沾滿塗料、無法飛行的領角鴞。

經桃鳥診所獸醫初步清理與穩定生命跡象後，轉送至猛禽會救傷站繼續治療，由於飛羽和體羽受損嚴重，這隻領角鴞可能需要數月的療養與接羽手術，才能評估是否能重返天空。

桃鳥診所獸醫郭昱德表示，相較於傳統黏鼠板，這種防鳥塗料更難處理，其黏稠且流動的特性，使得塗料容易滲入羽毛內層，清洗難度大增。儘管部分販售網站宣稱產品「不傷鳥」，並有警語「需小量施作塗抹薄薄一層，若用量過多可能會黏住小型鳥類（如八哥、小麻雀等）」，但實際上可能因為施工方式不當，鳥類接觸後極易被黏住，造成羽毛皮膚結構損傷，失去飛行與保暖能力，即使少量使用，仍可能對體型較小的鳥類造成威脅。