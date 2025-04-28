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明知故犯！高雄男公園餵食狗「巧克力」 女主人氣炸飆三字經

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
李姓男子昨天傍晚在高市三民區同盟公園見到一隻許姓女子飼養的傑克羅素梗的犬隻，以手中的巧克力餵狗，許女得知後氣炸在公園怒罵李男。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓男子昨天傍晚在高市三民區同盟公園見到一隻許姓女子飼養的傑克羅素梗的犬隻，以手中的巧克力餵狗，許女得知後氣炸在公園怒罵李男。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

李姓男子昨天傍晚在高市三民區同盟公園見到一隻他人飼養的傑克羅素梗的犬隻，拿手中的巧克力餵食，雖一度遭許姓女子的小兒子勸阻，但李男仍執意為之，許女得知後氣炸，在公園開罵三字經後報警；李男被警方依違反動物保護法函送裁處。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，一名女子在高市三民區同盟公園內用手指著坐在椅子上的男子怒罵，女子以超派的口吻說「如果他出任何狀況，我ＸＸ讓你去吃巧克力」。

男子當時回「不知道」，女子暴怒指，「不知道」不可以當作犯罪的理由，如果餵的是別人家的小孩咧，男子回嗆「你去報（警）啊」，女子氣炸說「我已經報了」。

旁邊有路人出言關切，女子不滿罵三字經「XXX餵我家的狗巧克力」，小孩已經說了「不要餵，為何還要餵」。

轄區三民一警分局十全派出所警方獲報趕抵了解，原來許姓女子（37歲）的兒子在公園溜著傑克羅素梗的愛犬，但李姓男子（57歲）卻拿手中的巧克力餵狗，雖許女兒子出聲制止，但李男不聽勸，才引發許女抱怒罵人的糾紛。

警方指出，許女的愛犬共吃下約3顆巧克力，事後將愛犬帶往動物醫院檢查，暫無症狀，劉女暫不提告訴；全案依違反動物保護法第6條移請高雄市動保處裁罰；若成立將可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

李姓男子昨天傍晚在高市三民區同盟公園見到一隻許姓女子飼養的傑克羅素梗的犬隻，以手中的巧克力餵狗，許女得知後氣炸在公園怒罵李男。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓男子昨天傍晚在高市三民區同盟公園見到一隻許姓女子飼養的傑克羅素梗的犬隻，以手中的巧克力餵狗，許女得知後氣炸在公園怒罵李男。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓男子昨天傍晚在高市三民區同盟公園見到一隻許姓女子飼養的傑克羅素梗的犬隻，以手中的巧克力餵狗，許女得知後氣炸在公園怒罵李男。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨天傍晚在高市三民區同盟公園見到一隻許姓女子飼養的傑克羅素梗的犬隻，以手中的巧克力餵狗，許女得知後氣炸在公園怒罵李男。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨天傍晚在高市三民區同盟公園見到一隻許姓女子飼養的傑克羅素梗的犬隻，以手中的巧克力餵狗，許女得知後氣炸在公園怒罵李男後報警，警方趕抵處理。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨天傍晚在高市三民區同盟公園見到一隻許姓女子飼養的傑克羅素梗的犬隻，以手中的巧克力餵狗，許女得知後氣炸在公園怒罵李男後報警，警方趕抵處理。記者石秀華／翻攝

動物醫院 巧克力

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