星期評論／人熊共存 保育宣導該與時俱進

花蓮卓溪鄉日前發生台灣黑熊遭射殺事件，人熊衝突再掀關注，黑熊長年保育有成，足跡向淺山地帶擴散，但過去沒有大力宣導，導致大眾還停留在至少10年前的認知，中央、地方保育單位都應適當公開資訊，別再讓人熊都處於未知風險。

社會普遍對黑熊停在過去「瀕臨絕種」印象，保育宣導未能與時俱進，加上官方塑造黑熊形象變成可愛吉祥物等，部分民眾在面對黑熊時，錯估野生動物共處風險，帶著「過度保護」或「極端譴責」情緒，無謂的批判形同「不負責任的保育」。

保育政策常缺乏與在地居民溝通與合作，當黑熊數量回升，進入淺山與人類活動交集的空間，第一線承擔風險的是當地居民。若只是要求居民「與黑熊和平共處」，卻未提供足夠資訊與具體防範措施，無異於將地方社區推向風險前線，造成不信任與反彈，激化人熊衝突。

黑熊保育應進入新階段，從「挽救」轉向「共存」，共存的前提，不是單方面忍讓，而是建立在正確觀念、資訊與實際行動上，教導居民面對黑熊要如何因應，要交由專業人員用防熊噴霧、熊鈴驅趕，勿在外面留下食物，以免吸引黑熊覓食等。

目前保育單位基於「獵殺擔憂」，選擇不公開黑熊行蹤，導致居民無從得知風險來源，錯失與社區合作的機會。面對一個族群數量正在穩定上升的保育動物，政府應主動建立透明資訊通報與追蹤機制，讓地方能即時掌握黑熊活動，進行必要的因應準備。

政府應扭轉過去「情感導向」的宣傳手法，將重心轉向科學化管理與風險教育，將在地居民視為保育夥伴，有知情權與參與權，才能建構長遠的人熊共存策略。