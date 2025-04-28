聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／人熊共存 保育宣導該與時俱進

聯合報／ 本報記者王思慧
花蓮卓溪鄉日前發生台灣黑熊遭射殺事件，人熊衝突再掀關注。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮卓溪鄉日前發生台灣黑熊遭射殺事件，人熊衝突再掀關注。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮卓溪鄉日前發生台灣黑熊遭射殺事件，人熊衝突再掀關注，黑熊長年保育有成，足跡向淺山地帶擴散，但過去沒有大力宣導，導致大眾還停留在至少10年前的認知，中央、地方保育單位都應適當公開資訊，別再讓人熊都處於未知風險

社會普遍對黑熊停在過去「瀕臨絕種」印象，保育宣導未能與時俱進，加上官方塑造黑熊形象變成可愛吉祥物等，部分民眾在面對黑熊時，錯估野生動物共處風險，帶著「過度保護」或「極端譴責」情緒，無謂的批判形同「不負責任的保育」。

保育政策常缺乏與在地居民溝通與合作，當黑熊數量回升，進入淺山與人類活動交集的空間，第一線承擔風險的是當地居民。若只是要求居民「與黑熊和平共處」，卻未提供足夠資訊與具體防範措施，無異於將地方社區推向風險前線，造成不信任與反彈，激化人熊衝突。

黑熊保育應進入新階段，從「挽救」轉向「共存」，共存的前提，不是單方面忍讓，而是建立在正確觀念、資訊與實際行動上，教導居民面對黑熊要如何因應，要交由專業人員用防熊噴霧、熊鈴驅趕，勿在外面留下食物，以免吸引黑熊覓食等。

目前保育單位基於「獵殺擔憂」，選擇不公開黑熊行蹤，導致居民無從得知風險來源，錯失與社區合作的機會。面對一個族群數量正在穩定上升的保育動物，政府應主動建立透明資訊通報與追蹤機制，讓地方能即時掌握黑熊活動，進行必要的因應準備。

政府應扭轉過去「情感導向」的宣傳手法，將重心轉向科學化管理與風險教育，將在地居民視為保育夥伴，有知情權與參與權，才能建構長遠的人熊共存策略。

台灣黑熊 衝突 風險

延伸閱讀

台南市生態保育學會20週年慶 黃偉哲：成果豐碩

台東大武黑熊現蹤創最南記錄 證實排灣獵人口述不假

花蓮卓溪黑熊遭開槍致死 林保署：危急下的必要處理

台灣黑熊屢侵入部落 仿效歐盟有限度獵殺？學者這樣看

相關新聞

星期評論／人熊共存 保育宣導該與時俱進

花蓮卓溪鄉日前發生台灣黑熊遭射殺事件，人熊衝突再掀關注，黑熊長年保育有成，足跡向淺山地帶擴散，但過去沒有大力宣導，導致大...

我漁船殺海豚誘捕鯊 漁業署：漁船經營者最高可罰250萬

屏東縣一名67歲吳姓船長，去年在外海作業時，指示外籍漁工撈捕二級保育類海豚，宰殺後利用血塊吸引鯊魚提高捕獲量，日前屏東...

影／宜蘭賞鯨「3萬分之1」大驚喜！罕見白色飛旋海豚現身 遊客驚呼一片

宜蘭凱鯨號賞鯨船今在臉書貼出早上在頭城烏石港遇見珍貴的白子化飛旋海豚，業者表示，「這次紀錄是非常難得的，通常動物的白化現...

影／全國綠繡眼比賽965隻台中齊鳴 移工也帶鳥來參賽

全國綠繡眼鳴唱比賽今天在台中市豐原區瑞穗國小舉行，965隻綠繡眼齊鳴，比毛色也比鳴唱聲，還有移工帶鳥來參賽，許多愛鳥人士...

喵星人也要報戶口 高雄巡迴犬貓絕育今林園登場快來打晶片

農業部2024年底公告貓咪納入應施打晶片且辦理寵物登記的種類之一，2026年1月1日起若家中貓咪仍未完成寵物登記，查證屬...

動物換季 「毛外套」脫了

時序入夏，台北市立動物園不少動物身上的「毛外套」也跟著「換季」，好比溫帶的灰狼秋冬會長出濃密保暖的內外層毛抵禦寒風，春末...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。