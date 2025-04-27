我漁船殺海豚誘捕鯊 漁業署：漁船經營者最高可罰250萬

屏東縣一名67歲吳姓船長，去年在外海作業時，指示外籍漁工撈捕二級保育類海豚，宰殺後利用血塊吸引鯊魚提高捕獲量，日前屏東地檢署拘提遠洋漁船7名外籍漁工，再搜索約談吳男到案，訊後依違反野生動物保育法命吳男10萬元交保，並限制出境出海，七名外籍漁工也限制出境出海。漁業署表示，漁船經營者可處新台幣50到250萬元罰鍰。

屏檢近期接獲農業部漁業署通報，加拿大聯邦漁業及海洋部（ＤＦＯ）請求我國協助，指有第二級保育類野生動物海豚遭非法獵殺，旋即指派檢察官賴以修負責偵辦，並會同保七總隊、移民署、海洋委員會海洋保育署、海巡署等單位共同專案小組。專案小組縝密蒐證後，先於4月23日拘提遠洋漁船上的7名外籍漁工，同月25日於東港漁港搜索吳男駕駛的遠洋漁船及住處，查扣包括海豚魚鰭及肉塊等關鍵證據。

漁業署表示， 該船獵捕鯨豚係違反野生動物保育法，其獵捕鯨豚未記錄於漁獲回報系統，亦涉嫌違反漁業主管機關主管的「鮪延繩釣或鰹鮪圍網漁船赴太平洋作業管理辦法」有關規定，可依「遠洋漁業條例」第41條規定，核處漁船經營者新台幣50到250萬元罰鍰，核處船長10到50萬元罰鍰，漁業署亦已同步進行調查核處中。

根據「鮪延繩釣或鰹鮪圍網漁船赴太平洋作業管理辦法」第51條規定，捕撈漁船作業時發現海龜，應在可行範圍內將昏迷或無反應之海龜儘速帶上船，促進其復原，於復原後即放回海中。捕撈漁船意外捕獲海龜、海鳥、鯨鯊、鯨豚、企鵝或主管機關公告之禁捕物種時，活體應釋放，屍體應丟棄，並應於電子漁獲回報系統填報釋放或丟棄物種之個體數目。