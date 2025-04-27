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影／宜蘭賞鯨「3萬分之1」大驚喜！罕見白色飛旋海豚現身 遊客驚呼一片

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭龜山島賞鯨大驚喜，遊客看見罕見白色飛旋海豚。圖／截自凱鯨號影片
宜蘭龜山島賞鯨大驚喜，遊客看見罕見白色飛旋海豚。圖／截自凱鯨號影片

宜蘭凱鯨號賞鯨船今在臉書貼出早上在頭城烏石港遇見珍貴的白子化飛旋海豚，業者表示，「這次紀錄是非常難得的，通常動物的白化現像機率大概在三萬分之一」，實在是非常難得一見，能遇見並且記錄下來，真是一件很幸運的事。

「天啊！十幾年來小編第一次看到白子化的飛旋海豚耶！！！看起來好可愛，希望這樣的白子化不會影響他的健康狀況。」凱鯨號賞鯨船臉書上午貼出了這則訊息，在烏石港看到這隻白色海豚。

只見影片中一片歡呼，船上乘客看到海裡悠遊自在的一群海豚，忽然發現一隻白色海豚擺尾翻躍，在藍色清澈海水特別明顯，「哇！白子耶！白色海豚喔！在船首那裡，整隻是白色的，飛旋海豚，第一次看到！」

凱鯨號解說員林正浩也說，在他幾十年的賞鯨生涯中，也是第一次遇到，是相當不容易的，所以特別記錄下來。搭乘這次賞鯨船的遊客也說，他頭一遍來龜山島，介紹來看海豚，很幸運，其他全部都是黑色的，看到白色的跳起來，「有夠水！」

業者還說，白化其實是一種異常的現象，但根據短暫的觀察時發現，牠生活在這群2～300隻的飛旋海豚族群裡，跟其他飛旋海豚的互動是相當多的，看起來沒有被排擠的現象，所以推測牠生活的不錯，看體型是尚未完全長大的亞成體，因為有跟在一隻體型較大的飛旋海豚媽媽身邊，希望能常常觀察到牠。

宜蘭龜山島賞鯨大驚喜，遊客看見罕見白色飛旋海豚。圖／截自凱鯨號影片
宜蘭龜山島賞鯨大驚喜，遊客看見罕見白色飛旋海豚。圖／截自凱鯨號影片
宜蘭龜山島賞鯨大驚喜，遊客看見罕見白色飛旋海豚。圖／截自凱鯨號影片
宜蘭龜山島賞鯨大驚喜，遊客看見罕見白色飛旋海豚。圖／截自凱鯨號影片
宜蘭龜山島賞鯨大驚喜，遊客看見罕見白色飛旋海豚。圖／截自凱鯨號影片
宜蘭龜山島賞鯨大驚喜，遊客看見罕見白色飛旋海豚。圖／截自凱鯨號影片

宜蘭龜山島賞鯨大驚喜，遊客看見罕見白色飛旋海豚。圖／截自凱鯨號影片
宜蘭龜山島賞鯨大驚喜，遊客看見罕見白色飛旋海豚。圖／截自凱鯨號影片

宜蘭 海豚 賞鯨 龜山島

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