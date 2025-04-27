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攜手史瓦帝尼推動物保育 林佳龍命名小犀牛福爾摩莎

中央社／ 台北27日電

外交部林佳龍以總統特使身分出訪非洲友邦史瓦帝尼，26日宣布外交部與史國動物保育團體Big Game Park合作推動野生動物保育，另為國家公園內新生犀牛命名為「福爾摩莎」，代表兩國合作擴大至維持生態多樣性領域。

外交部上午發布新聞稿指出，總統特使、外交部長林佳龍於26日圓滿完成為期5天的史瓦帝尼訪問行程，搭機返台。

外交部表示，行程最後一日，林佳龍在史國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）及觀光部長蒙康達（Jane Mkhonta）見證下，宣布外交部將與史國動物保育團體Big Game Parks合作，推動野生動物保育，並投入100萬史鍰，協助保護犀牛棲地。林佳龍另為國家公園內新出生的小犀牛命名為「福爾摩莎」（Formosa），除象徵台史情誼，更代表兩國合作議題進一步擴大至維持生態多樣性領域。

林佳龍致詞時表示，感謝Big Game Parks為保育工作所做貢獻，並說明台灣高度重視生態多樣性，瞭解每一個物種均為確保人類存續的重要環節，缺一不可，台灣政府除重視生態保育工作外，也制定「野生動物保育法」，並將「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）」國內法化，戮力執行國內及國際保育工作，遏止非法盜用自然資源，也期待未來可持續與史國推動相關合作。

外交部說明，林佳龍於21日至26日代表總統賴清德，率領包括產業團成員在內的大型訪團訪問史瓦帝尼王國，慶賀史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）57歲華誕。此行不僅彰顯台灣對史瓦帝尼王國的重視，更進一步深化兩國之間的友好關係與合作。

外交部指出，在訪問期間，林佳龍除晉見史王及王母，並與史瓦帝尼總理、外長等多位高層官員會晤，討論雙邊合作計畫，並簽署多項備忘錄及聯合聲明，範圍涵蓋醫療、5G基礎建設、防治假訊息散播及野生動物保育等領域。林佳龍也曾參訪由台灣協助興建的史京政府醫院急門診大樓及手術室，以及當地台商業者投資的工廠。

外交部強調，這次訪問行程圓滿成功，進一步深化台灣與史瓦帝尼間的邦誼及擴大兩國的合作，更彰顯台灣在國際社會中積極參與的貢獻，也為台史共榮向前邁進奠定更堅實的基礎。

史瓦帝尼 外交部 林佳龍

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