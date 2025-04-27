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影／全國綠繡眼比賽965隻台中齊鳴 移工也帶鳥來參賽
全國綠繡眼鳴唱比賽今天在台中市豐原區瑞穗國小舉行，965隻綠繡眼齊鳴，比毛色也比鳴唱聲，還有移工帶鳥來參賽，許多愛鳥人士現場交流表示，聽到綠繡眼清亮叫聲悅耳心情好，一天活力滿滿。
台中市愛鳥協會理事長賴靖雯表示，20多年前原本舉行的畫眉鳥鳴唱比賽，因為畫眉鳥列為保育類而改為綠繡眼鳴唱比賽，今年要辦8場全國比賽，今天是第4場，由台中市愛鳥協會主辦，豐原區瑞穗國小協助提供場地，全國各地愛鳥人士帶綠繡眼參賽和交流，今天有965隻綠繡鳥參賽。
經過初賽後再決賽，965隻綠繡眼集中掛在操場，評審逐一觀察打分數，包括站姿、毛色、體態和鳴唱聲，一名評審說，綠繡眼鳴賽比賽就像人的選美賽，需看外型和才藝。
除了參賽鳥，現場也有很多各地鳥友帶綠繡眼到場交流，掛在高處或樹枝上展示，鳥友討論飼養心得，綠繡眼彼此在籠內鳴唱，也狀似交流，現場展示飼養綠繡眼的籠子與器具；也有移工帶綠繡眼參賽，一名移工說，他住新竹，常帶愛鳥到台中交流鳥聚。
台中市議員謝志忠是台中市愛鳥協會顧問，他今天到場參觀表示，每次來參加綠繡眼鳴唱比賽，總是會喚起自己小時候記憶，當年故鄉的綠繡眼可謂滿山遍野，四處都是綠繡眼的聲影，隨著環境改變，現在綠繡眼真的很少了。
一名愛鳥人士說，綠繡眼不只是寵物，也像家人，被飼養的綠繡眼壽命曾長達17年，除餵食飼料，也會給綠繡眼吃蘋果補充營養，在換羽時毛色更漂亮，養綠繡眼需每周幾天讓牠們曬太陽，放盤水讓牠們自行洗澡。
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