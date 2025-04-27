喵星人也要報戶口 高雄巡迴犬貓絕育今林園登場快來打晶片

農業部2024年底公告貓咪納入應施打晶片且辦理寵物登記的種類之一，2026年1月1日起若家中貓咪仍未完成寵物登記，查證屬實可罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。高市動保處今天在林園區舉辦犬貓絕育三合一巡迴活動，施術動物種類中貓咪占約7成。農業局說，今年請飼主盡速帶家中貓咪前往動物醫院施打晶片並完成寵物登記。

高雄市動物保護處持續在動物醫療資源缺乏地區舉辦犬貓絕育三合一巡迴活動，今天開跋至南高雄的林園區西溪、中芸、鳳芸里里民聯合活動中心辦理，民眾紛紛帶著家中毛小孩參與。

現場許多飼主提著寵物外出籠，籠裡的貓咪張著圓滾滾的雙眼，觀察著四周的動靜。為避免身手靈巧的貓咪逃脫，在前置作業時，獸醫師協助飼主將貓咪一隻隻裝進具保定用途袋中，準備麻醉及手術。

農業局長姚志旺說，近年來居住型態及生活步調轉變，加上貓有定點排泄習性又較沒體味、個性通常相較獨立等因素，讓養貓人口大增，在辦理巡迴絕育場次時也可以看見此現象。近3年來高雄市犬貓巡迴絕育場次中，貓絕育數占總絕育數的比例變化，2022年貓占比54%、2023年貓占比66%、2024年貓占比70%，「飼養貓咪的主人確實越來越多」。

姚志旺說表示，家中犬貓若沒有絕育容易引發行為偏差、意外懷孕或生殖系統疾病等問題，為了毛孩的健康最好都要結紮。現行動物保護法有明文規定，犬貓飼主應為寵物絕育，未替寵物絕育且未申報免絕育，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，查證屬實可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

姚志旺強調，為因應貓咪飼養數量越來越多、需強化控管措施，故除了犬隻外，農業部在去年底已公告貓咪納入應施打晶片且辦理寵物登記的種類之一，緩衝期約1年時間，自2025年1月1日起，若家中貓咪仍未完成寵物登記，查證屬實可罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

高市動保處說，為顧及偏遠地區民眾，所安排的絕育三合一場次地點兼顧山線、海線地區，5月份將陸續前往杉林區、永安區及美濃區，偏鄉民眾請注意動保處官網訊息並多加利用持續辦理的巡迴犬貓絕育、晶片及狂犬病疫苗施打活動。